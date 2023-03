Stein «Frage der Bezirkszugehörigkeit ist offen»: Gemeinderat informiert über Fusionsanlauf mit Sisseln Der Steiner Gemeinderat zeigte an einer Infoveranstaltung die Vorteile einer Fusion mit Sisseln auf. Indes gaben die Gemeinderäte Andrea Porricello und Hansruedi Schlatter ihre Demission bekannt. Die Rücktritte hätten jedoch nichts mit den Fusionsabsichten zu tun.

Der Gemeinderat Stein ist sich betreffend Fusion mit der Nachbargemeinde Sisseln einig. Geri Hirt/Aargauer Zeitung

An einem gut besuchten Infoabend präsentierte der Gemeinderat Stein am Donnerstagabend die Idee einer Fusion mit der Gemeinde Sisseln. In den letzten 20 Jahren gab es verschiedene Ansätze und Gespräche unter den Gemeinden des Sisslerfelds, wie Gemeindeammann Beat Käser einleitend erklärte. Der Anstoss, das Thema erneut aufzurollen, kam Ende 2022 vom Gemeinderat Sisseln.

Beide Gemeinderäte seien einstimmig der Meinung, entsprechende Überlegungen anzustellen, sagte Käser. Man sei sich auch einig, offen und transparent zu kommunizieren. Die wachsenden Anforderungen, insbesondere an kleinere Gemeinden, machten sich in allen Verwaltungsbereichen bemerkbar.

In Sachthemen oftmals der gleichen Meinung

Käser hob verschiedene Gemeinsamkeiten hervor, die eine vertiefte partnerschaftliche Zusammenarbeit sinnvoll machen, zumal sich die beiden Gemeinden auf Augenhöhe begegneten. Sisseln und Stein würden sich gut ergänzen; Käser wies auf die Bereiche Wohnen, Industrie und Freizeit hin. In Sachthemen sei man oft gleicher Meinung und finanziell stünden beide Gemeinden sehr solide da.

Die Erfahrung habe gezeigt, dass eine Fusion der vier Sisslerfeld-Gemeinden – Eiken, Münchwilen, Sisseln und Stein – zu komplex sei. Käser sagte: «Wir möchten daher mit Stein und Sisseln starten.»

Der Gemeindeammann liess keinen Zweifel daran, dass man dies als ersten Schritt betrachtet und für Erweiterungen offen sei. Es gelte, vorwärts zu blicken und ohne Not und ohne Zeitdruck aus einer starken Position zu handeln.

Die Gemeinderäte Stein und Sisseln sehen bei einer Fusion Vorteile und Einsparungen bei der Infrastruktur, den Gebäuden und in der Informatik sowie eine Erhöhung der Dienstleistungsqualität. Dies soll die regionale Wettbewerbsposition stärken. Nach den ersten positiven Gesprächen der beiden Gemeinderäte wird die Stimmung in der Bevölkerung sondiert, sodass ein Entscheid über die verschiedenen Schritte folgen soll. Eine entsprechende Umfrage sei angedacht, sagte Käser.

Frage der Bezirkszugehörigkeit ist offen

In der ruhigen Diskussion begegnete die Fusionsabsicht keiner grundsätzlichen Opposition. Die Frage der Bezirkszugehörigkeit sei offen, erklärte Gemeindeammann Käser auf eine entsprechende Frage. Bei einem Wechsel der fusionierten Gemeinde in den Bezirk Laufenburg – Stein gehört dem Bezirk Rheinfelden an – wäre die Gemeinde nach Frick die Zweitgrösste. Selbstverständlich müssten das Hallenbad Sisseln wie der Saalbau Stein von der neuen Gemeinde finanziert werden.

Aufgeworfen wurden auch Fragen betreffend Verkehrskonzept, öffentlichem Verkehr, Erschliessung des Industriegebiets Sisslerfeld und dessen Anbindung an die Autobahn. Diese Fragen müssten vor einer allfälligen Fusion in Zusammenarbeit mit dem Kanton und den tangierten Sisslerfeld-Gemeinden in ein Verkehrskonzept einfliessen.

Zwei Gemeinderäte demissionieren

Ein Votant wies darauf hin, dass die geplante Fusion bei den abseitsstehenden Gemeinden Eiken und Münchwilen nicht auf Begeisterung stossen könnte. Gemeindeammann Käser entgegnete, dass die Zusammenarbeit dadurch nicht leiden sollte. Die Fusion mit zwei Gemeinden sei der einfachere Weg; man sei jedoch auch später für Erweiterungen offen. Unterstützt wurde diese Ansicht auch aus der Diskussionsrunde.

An der Infoveranstaltung gab Käser die Demission der Gemeinderäte Andrea Porricello und Hansruedi Schlatter per Ende Jahr bekannt. Die Rücktritte hätten nichts mit den Fusionsabsichten zu tun, sagte der Ammann, um allfälligen Gerüchten entgegenzuwirken.