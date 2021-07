Es ist eines der markantesten Gebäude in Stein, steht direkt an der Kreuzung Zürcherstrasse/Schaffhauserstrasse am Dorfeingang – und: Es macht derzeit nicht den einladendsten Eindruck. Das soll sich nun ändern: Eine Immobilienfirma will den Gasthof Adler umbauen. Dabei soll dessen historisches Erscheinungsbild aber erhalten bleiben.