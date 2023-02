Stein «Erste Abklärungen sind erfolgt»: Kommt die Landesausstellung «Svizra27» auch ins Fricktal? In rund vier Jahren soll in der Schweiz wieder eine Landesausstellung durchgeführt werden. Für den halbjährigen Grossanlass im Jahr 2027 werden aktuell verschiedene Standorte geprüft – einer davon könnte in der Gemeinde Stein realisiert werden. Die ersten Abklärungen laufen. Klar ist auch schon, welches Thema in Stein behandelt würde.

Die Gemeinde Stein wird aktuell als ein Standort für die «Svizra27»-Landesausstellung in Betracht gezogen. Georgios Kefalas / Keystone

Schon seit 1883 pflegt die Schweiz die Tradition, sich mit Landesausstellungen der Welt zu präsentieren. So fand zuletzt die «Expo.02» im Jahr 2002 im Dreiseenland statt. Seit 2017 wird eine neue Ausstellung geplant: Das Ziel ist, bis 2027 verschiedene neue Projektinitiativen ausgearbeitet zu haben.

«Svizra27» ist rätoromanisch für Schweiz, was die Vielfalt des Landes aufzeigen soll, die 27 symbolisiert die 26 Kantone sowie den Bund. Das Thema des Projekts für 2027 ist «Mensch – Arbeit – Zusammenhalt». Dazu werden zehn Standorte ausgewählt, die den Raumtypologien Metropole, Städtenetz, Kleinstadt und Dorf entsprechen. Und hier kommt das Fricktal ins Spiel, denn: Einer der möglichen Standorte ist Stein.

«Svizra27» wird in einer Mitteilung vom Steiner Gemeindeschreiber Sascha Roth als «grosses, experimentelles Spiel» beschrieben. An den Standorten werden Raumzeitkapseln zu besuchen sein, in welchen man mögliche, hochverdichtete Zukünfte spielerisch entwickeln kann. Die Intention dabei ist, Reflexionen und Diskussionen anzuregen. Roth schreibt:

«‹Svizra27› zeigt die Schweiz an der Arbeit. Wie sie denkt, plant und ausführt. Wie sie Neues träumt und Altes bewahrt.»

Auch Teil des Projekts sind philosophische Kongresse, Workshops, Slam-Poetry-Wettbewerbe und DJ-Gigs. Verschiedene Gruppen der Gesellschaft sollen so aufeinandertreffen, sich austauschen und neue Perspektiven kennen lernen. Dabei stehen Fragen des künftigen Zusammenlebens in der Schweiz, aber auch der globalisierten Gesellschaft im Zentrum.

Schwerpunkt wäre das Thema Ernährung

Für den möglichen Standort Stein ist bereits ein Themenschwerpunkt angedacht: die Ernährung. Roth kommen dazu schon spannende Fragen in den Sinn: «Welche Veränderungen bei den Essgewohnheiten bringt die Zukunft? Was wäre, wenn wir komplett auf pflanzliche Ernährung umstellen würden? Wie schaffen wir eine Effizienzsteigerung bei den nachhaltigen Produktionsmethoden?»

Stein kommt als Aargauer Gemeinde in Frage, weil sie über eine geeignete Infrastruktur mit kurzen Wegen, einen guten Anschluss an das nationale Bahnnetz und grosse Landwirtschaftsflächen verfügt. Die Infrastrukturen der Grossindustrien könnten ausserdem für die Ausstellung genutzt werden.

Zudem besteht eine grenzüberschreitende Kooperationsmöglichkeit mit der nahe gelegenen deutschen Gemeinde Bad-Säckingen. Roth schreibt weiter: «Ideen sind vorhanden und die ersten Abklärungen sind erfolgt. Denkbar ist, dass neben der Umnutzung von bestehenden räumlichen Infrastrukturen auch Neubauten und Provisorien geschaffen werden.»

Der Bund entscheidet 2024 über die Standorte

Dabei spiele die Nachhaltigkeit eine wichtige Rolle. Während bei der «Expo.02» nahezu alle Attraktionen zurückgebaut wurden, sei es möglich, dass die Einrichtungen der halbjährigen Landesausstellung von 2027 zur zweckmässigen Weiternutzung erhalten bleiben. Dies natürlich auch in Hinblick auf die geplanten industriellen Entwicklungen im Sisslerfeld.

Ob Stein tatsächlich Teil der nächsten Landesausstellung sein wird, wird voraussichtlich 2024 vom Bundesrat bekannt gegeben. In der Zwischenzeit wird die Eignung der Gemeinde in einer Machbarkeitsstudie überprüft. In diese Studie werden etwa 4,1 Millionen Franken investiert.

Sie wird je zu 50 Prozent von den fünf Nordwestschweizer Kantonen sowie den «Svizra27»-Partnern aus der Wirtschaft finanziert. Im Co-Präsidium der «Svizra27» finden sich Persönlichkeiten der Schweizer Politik und Wirtschaft wie Doris Leuthard, Kurt Schmid, Thierry Burkhart, Urs Hoffmann und viele mehr.