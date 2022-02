Erneut mehrere Keller- und Autoaufbrüche in Mehrfamilienhäusern – Polizei sucht Zeugen

In der Nacht von Freitag auf Samstag brach eine unbekannte Täterschaft in der Umgebung von Stein in Mehrfamilienhäusern mehrere Kellerabteile auf. Ebenso wurden mehrere Dutzend Autos aufgebrochen. Die Kantonspolizei sucht Zeugen, die verdächtige Personen wahrgenommen haben.