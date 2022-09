Stein Endlich: Nach monatelangem Rechtsstreit liegt das Baugesuch für das 10-Millionen-Projekt beim Schulhaus auf Die Primarschule Stein hat massiven Umbaubedarf. Neben einem Ausbau der Räumlichkeiten sind in einem Millionenprojekt auch diverse Sanierungsmassnahmen vorgesehen. Nach Verzögerungen und Beschwerden ist nun endlich ein Termin für den Baustart in Sicht.

Läuft alles nach Plan, starten die Erweiterungsarbeiten an der Primarschule Stein Anfang 2023. Bild: zvg

Es ist schon eine Weile her, seit der Souverän den Baukredit für die Sanierung und Erweiterung der Primarschule bewilligte. Im Dezember 2020 gab die Gemeindeversammlung dem entsprechenden Kreditantrag über rund zehn Millionen Franken grünes Licht.

Der ursprüngliche Zeitplan sah eigentlich einen Bezug nach Fertigstellung der drei Schulhäuser im August 2022 vor. Doch die rechtliche Beschwerde eines Architekturbüros, das im Submissionsverfahren von der Gemeinde ausgeschlossen wurde, brachte das Schulhausprojekt im letzten Jahr für viele Monate ins Stocken – das Aargauer Verwaltungsgericht wies die Beschwerde ab.

Hoffen auf einen optimalen Ablauf

Nun liegt ab Donnerstag das Baugesuch für die Primarschule an der Brotkorbstrasse öffentlich in der Gemeindeverwaltung auf. Projektverfasser ist die Schwob, Sutter, Architekten AG aus Liestal (BL). Gemeindeschreiber Sascha Roth sagt:

«Die Terminplanung sieht vor, dass wir im Verlauf des Januars 2023 mit dem Neubau – dem Anbau an das Schulhaus A – beginnen können.»

Roth betont jedoch, dass die Terminplanung – die Sanierungsarbeiten sollen Ende 2024 abgeschlossen sein – von einem optimalen Ablauf ausgeht. Denn so könne es im Baugesuchs- sowie im anstehenden Submissionsverfahren durch Einwendungen respektive Beschwerden zu Verzögerungen kommen. Zudem: «Lieferengpässe sind in der heutigen Zeit leider auch keine Seltenheit mehr», sagt Roth.

Insgesamt sind in der erweiterten Primarschule zwölf Klassenzimmer mit Gruppenräumen vorgesehen. Zudem sind diverse Fachräume geplant. Neu werden in der Schulanlage Brotkorb die Regionale Musikschule, die Tagesstrukturen der Gemeinde und die Spielgruppe untergebracht. Eine Arbeitsgruppe kam zum Ergebnis, dass die Schule um eine Nutzfläche von 400 Quadratmetern erweitert werden muss

Nachholbedarf bei den Schulräumen

Die neue Primarschule, so Roth, habe für die Gemeinde einen hohen Stellenwert. «Nachdem die Oberstufe nach Rheinfelden überführt werden konnte, besteht Nachholbedarf bei unseren Schulräumen, die an die Anforderungen des neuen Lehrplans ausgerichtet werden müssen.» Aufgrund des Alters der Schulanlage habe sich eine gezielte Erneuerung aufgedrängt, die auch zur Umsetzung von Optimierungen genutzt werde, so Roth.

Die Bauarbeiten für das Umbau- und Erweiterungsprojekt starten – voraussichtlich – Anfang 2023 mit den Baustelleninstallationen und dem Aushub für den Neubau. Umfassend saniert werden sollen die sanitären Anlagen. Weiter sind Massnahmen für die Gewährleistung der Erdbebensicherheit notwendig. Vorgesehen ist zudem eine behindertengerechte Ausgestaltung.

Ob der bewilligte Verpflichtungskredit über 10,21 Millionen Franken für das Projekt ausreicht, kann die Gemeinde derzeit noch nicht abschliessend beantworten. Die relevanten Arbeitsvergaben seien noch nicht erfolgt, so Roth.