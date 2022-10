Stein «Elektromotor oder doch Verbrenner?»: An der 12. Steiner Autoausstellung geht es darum, die Verunsicherung zu nehmen Drohende Versorgungslücken, anziehende Strompreise und Sparappelle – für aktuelle und künftige Besitzerinnen und Besitzer stellt sich die Frage, ob sie noch Elektroauto fahren sollen. Eine Antwort liefern die 17 Garagisten am Steiner Autosalon dieses Wochenende. Rund 100 Neuwagen werden ausgestellt.

Zuletzt fand die Autoausstellung in Stein im Sportcenter Bustelbach in Stein 2019 mit 120 Neuwagen statt. zvg

Lieferengpässe, Kostendruck, dazu eine Inflation jenseits der drei Prozent, die das Portemonnaie von Frau und Herr Schweizer schröpft. Es ist kein Geheimnis, dass Auswirkungen der Pandemie und des Ukraine-Kriegs für Sand im Getriebe der allermeisten Wirtschaftszweige sorgen. Nicht ausgenommen ist hier die Automobilindustrie mit ihren Garagisten.

Den Kopf unter diesen schwierigen Rahmenbedingungen in den Sand zu stecken, das ist für Heinz Frei, Vizepräsident von Auto Gewerbe Verband Schweiz (AGVS) der Sektion Aargau, keine Alternative. Der AGVS-Obmann der Region Fricktal sagt:

«Wir können entweder warten, bis die Kundschaft zu uns kommt; oder wir gehen mit unserem Angebot auf die Kunden zu und setzen ein Zeichen.»

Und so ist es denn nicht verwunderlich, dass der AGVS der Sektion Aargau mit der 12. Autoausstellung in Stein im Sportcenter Bustelbach vom 21. bis 23. Oktober ein solches starkes Zeichen setzt.

20 Aussteller, 21 Marken und 100 Autos

Vor Ort vertreten werden dieses Jahr 20 Aussteller sein, die 100 Neuwagen von insgesamt 21 Marken präsentieren. Damit ist der Steiner Autosalon etwas kleiner geworden. Zuletzt, 2019, waren 120 Neuwagen und 25 Aussteller zu sehen.

Ein Grund hierfür ist unter anderem, dass in den letzten drei Jahren der eine oder andere Verkaufsstützpunkt in der Region geschlossen wurde. Frei verhehlt nicht, dass es dieses Jahr nicht leicht war, die Autoausstellung auf die Beine zu stellen. Die Schwelle an Teilnehmenden, damit die Ausstellung kostendeckend durchgeführt werden kann, habe man aber knapp genommen. Frei sagt:

«Es geht dem Verband bei der Ausstellung nicht darum, etwas zu verdienen, sondern den Garagisten eine Plattform zu geben.»

Genutzt werden soll der Steiner Autosalon auch, um den Besucherinnen und Besuchern «die Verunsicherung zu nehmen», so Frei. Denn angesichts allfälliger Versorgungslücken, anziehender Strompreise und Sparappellen stellt sich für aktuelle und künftige Besitzerinnen und Besitzer die Frage, ob sie noch Elektroauto fahren sollen. Hier sei eine Zahl genannt: Der aktuelle Stromverbrauch der E-Fahrzeuge macht derzeit nur rund 0,4 Prozent des landesweiten Stromverbrauchs aus.

E-Ladelösungen werden präsentiert

Passend zum Thema der E-Mobilität haben Besucherinnen und Besucher die Möglichkeit, sich am Stand der Alois Rickenbach AG über kostengünstige E-Ladelösungen und Solaranlagen ein Bild zu machen. Auch für Jugendliche, die sich für eine Ausbildung in der Automobilbranche interessieren, lohnt sich der Gang zur Ausstellung. Der AGVS der Sektion Aargau wird an einem Stand über diverse Ausbildungsmöglichkeiten informieren.

Generell, so findet Frei, geht es auch darum, im Gegensatz zu Online-Kauf und -Suche, den Besucherinnen und Besuchern ein physisches Erlebnis zu bieten. Denn wer sich für ein neues Fahrzeug interessiert, könne in Stein sein Traumauto aus nächster Nähe betrachten, in ihm Platz nehmen, das Leder an seinem Rücken spüren und den Neuwagengeruch riechen.