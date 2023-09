Stein Die Schulhaussanierung wird teurer – Gemeinde muss Zusatzkredit beantragen Die Schulhäuser in Stein werden umgebaut, saniert und um ein neues Verwaltungsgebäude erweitert. Vor knapp drei Jahren bewilligte der Souverän für das Projekt einen Kredit in Höhe von 10,2 Millionen Franken – das aber wird nicht reichen. An der Wintergmeind muss die Gemeinde einen Zusatzkredit vorlegen.

Schon Anfang Jahr hatte sich abgezeichnet, was jetzt Tatsache ist: Das Sanierungs- und Erweiterungsprojekt beim Primarschulstandort in Stein wird teurer als erwartet. Der im Dezember 2020 vom Souverän genehmigte Verpflichtungskredit in Höhe von gut 10,2 Millionen Franken für einen Anbau an das Schulhaus A und den Umbau mit Sanierung der bestehenden Schulgebäude wird nicht ausreichen. Das geht aus einer Mitteilung der Gemeinde hervor.

Die Schulhäuser in Stein werden umgebaut, saniert und um ein neues Verwaltungsgebäude erweitert – und das wird teurer, als erwartet. Bild: Nadine Böni

«Leider zeichnet sich ab, dass das Projekt höhere Kosten verursacht als vor drei Jahren angenommen», schreibt die Gemeinde. «Die angespannte Liefersituation bei vielen Produkten, Preisschwankungen und Verknappungen bei Rohmaterialien sowie eine unvorhergesehene Teuerung konnten im Kostenvoranschlag aus dem Jahr 2020 nicht vorausgesehen werden.»

Gemeinderat beantragt Zusatzkredit

Zudem würden zusätzlich «notwendige beziehungsweise als sinnvoll erachtete Anpassungen umgesetzt», welche Mehrkosten gegenüber dem ursprünglich bewilligten Verpflichtungskredit verursachen, heisst es weiter.

An der kommenden Gemeindeversammlung vom 1. Dezember beantragt der Gemeinderat daher einen Zusatzkredit. Über dessen genaue Höhe macht Gemeindeschreiber Sascha Roth derzeit noch keine Angaben und verweist stattdessen auf die Unterlagen zur Versammlung: Detaillierte Informationen werden in der Einladung enthalten sein, die spätestens 30 Tage vor der Versammlung in den Haushaltungen ist.

Beim Spatenstich Anfang Februar dieses Jahres hatten die Verantwortlichen allerdings bereits angetönt, dass das Projekt wohl nicht im bewilligten Kostenrahmen umgesetzt werden kann. Damals wurde von Kosten in Höhe von elf Millionen Franken ausgegangen.

Bauarbeiten sind im vollen Gange

Indirekt mit ein Grund für die höheren Kosten sind die massiven Verzögerungen, die das Projekt seit der Kreditbewilligung im Dezember 2020 erfahren hat. Der ursprüngliche Zeitplan hatte eigentlich einen Bezug nach Fertigstellung der drei Schulhäuser im August 2022 vorgesehen. Doch die Beschwerde eines Architekturbüros, das im Submissionsverfahren von der Gemeinde ausgeschlossen worden war, brachte das Schulhausprojekt für viele Monate ins Stocken – bis das Aargauer Verwaltungsgericht die Beschwerde schliesslich abwies.

Die Bauarbeiten am Anbau an das Schulhaus A sind derweil «im vollen Gange», wie die Gemeinde weiter schreibt. Nach der Fertigstellung des neuen Gebäudeteils im kommenden Jahr beginnen die Umbau- und Sanierungsarbeiten an den bestehenden Schulhäusern.