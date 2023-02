Stein Die Schulhaussanierung startet mit fast zwei Jahren Verspätung – und wird wohl einiges teurer «Endlich geht es los.» So lautete der Tenor am Spatenstich für das Projekt Schulhaussanierung und -ausbau in Stein. Die Coronapandemie und eine Beschwerde sorgten für eine massive Verzögerung. Und sind somit mitverantwortlich, dass der bewilligte Millionenkredit nun wohl nicht mehr reichen wird.

Am Schulhaus Stein haben mit dem Spatenstich die Bauarbeiten zwecks Erweiterung und Sanierung begonnen. Hans Christof Wagner / Aargauer Zeitung

Es ist eine der grössten Investitionen in der Geschichte der Gemeinde Stein. Am Primarschulhaus werden mehr als zehn Millionen Franken in die Hand genommen, um das Schulhaus zu erweitern und im Bestand umzubauen und zu sanieren. «Endlich geht es jetzt los» – das betonten die für das Projekt Verantwortlichen beim Spatenstich am Mittwoch.

Die Primarschule Stein hätte ihre neuen Räume eigentlich schon im August 2022 beziehen sollen. Doch Corona und eine schlussendlich vor dem Aargauer Verwaltungsgericht abgewiesene Beschwerde brachten Verzögerungen mit sich.

Bezug der neuen Räume zum Schuljahr 2025/26

Wenn jetzt alles nach Plan verläuft, kann sich Stein über ein erweitertes und saniertes Primarschulhaus ab dem Schuljahr 2025/26 freuen. Priorität hat der Anbau an das bestehende Schulhaus A. Daran wird die kommenden Monate mit Hochdruck gearbeitet. Er soll Anfang 2024 bezugsfertig sein. Bis Anfang 2025 werden wohl die Sanierungen an den Bestandsbauten dauern.

Das Schulhaus Stein wird in den kommenden Jahren zur Baustelle. Hans Christof Wagner

Im dann erweiterten Schulhaus A sind die zwölf Klassenzimmer untergebracht. In die Schulhäuser B und C werden Spezialräume kommen, die – Schulleiterin Irène Lorenzon machte es beim Spatenstich deutlich – gebraucht werden, um den Anforderungen des Lehrplans 21 gerecht zu werden. In Stein unterrichten 35 Lehrpersonen 285 Primarschülerinnen und -schüler. «Die Gruppenräume sind dringend notwendig, wir haben sehr heterogene Klassen», sagte Lorenzon.

Bedarf nach mehr Schulraum

«So braucht es trotz des Wegzugs der Oberstufe nach Rheinfelden im August 2019 mehr Schulraum in Stein», sagte beim Spatenstich Gemeindeammann Beat Käser. Neu werden in der Schulanlage die Musikschule, die Tagesstrukturen der Gemeinde und die Spielgruppe untergebracht. «Stein wird damit mehr denn je auch zum Bildungsstandort», unterstrich Käser.

Finanziell ist das Projekt mehr als zehn Millionen Franken schwer. Einen Kredit über 10,2 Millionen Franken hatte der Steiner Souverän schon in der Gemeindeversammlung vom Dezember 2020 genehmigt.

Aber das wird jetzt, mehr als zwei Jahre nach dem Beschluss, nicht mehr reichen, wie auch die beiden mit dem Projekt betrauten Architekten, Dominique Tschudin und Daniel Wirz, einräumten. Angesichts der aktuellen Teuerungen wird jetzt von Kosten in Höhe von elf Millionen Franken ausgegangen. Bei der Sanierung von Bestandsbauten gebe es oft Unvorhergesehenes, sagte auch Roland Gröflin, Leiter Bereich Bau und Planung der Gemeinde Stein, und kündigte weitere Sondagen an.