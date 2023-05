Stein Der E-Bike-Verleih rollt wieder an: «Wenn wir es nicht versuchen, gibt es keinen Erfolg» 2021 starteten die Gemeinden Stein und Bad Säckingen gemeinsam einen grenzüberschreitenden E-Bike-Verleih. Nur ein Jahr später zog sich die deutsche Stadt aus dem Projekt zurück. Nun wagt die Gemeinde Stein den Alleingang: Ab sofort stehen an drei Standorten wieder E-Bikes zum Verleih zur Verfügung. So soll das Angebot eine faire Chance erhalten, sich zu etablieren.

Nachdem Bad Säckingen aus dem grenzüberschreitenden E-Bike-Verleih ausgestiegen ist, macht die Gemeinde Stein alleine weiter: Seit einigen Tagen stehen die Elektro-Velos an drei Stationen zur Verfügung. Bild: zvg

Die Gemeinde Stein bietet wieder einen E-Bike-Verleih an. Die Bikes stehen seit einigen Tagen am Bahnhof Stein-Säckingen, beim Pharmaunternehmen Novartis sowie am deutschen Bahnhof Bad Säckingen bereit. Und auch wenn der letztgenannte Standort es vielleicht vermuten lassen könnte – die Stadt Bad Säckingen ist am Projekt nicht mehr direkt beteiligt. Sie stellt aber den Standort am deutschen Bahnhof zur Verfügung.

Im Sommer 2021 starteten die beiden Gemeinden gemeinsam den grenzüberschreitenden E-Bike-Verleih, im vergangenen Jahr aber zog sich die deutsche Stadt aus dem Projekt zurück. Stein beschloss daraufhin, den Verleih alleine weiterzuführen und übernahm die 19 Elektrovelos aus dem Projekt. Im Budget waren dafür 45’000 Franken eingestellt. «Der Betrag hat gereicht», sagt Gemeindeschreiber Sascha Roth.

Die Gemeinde glaubt an die Zukunft des Verleihs. «Das Angebot soll dazu motivieren, sich in unserer Region umweltfreundlich zu bewegen», sagt Roth und fügt an:

«Es ist ein Mosaikstein zur Reduktion der Verkehrsbelastung durch den motorisierten Individualverkehr im mittleren Fricktal.»

Mit dem Verleih möchte die Gemeinde sowohl Einheimische wie auch Besucherinnen und Besucher der Region ansprechen, die sich «im Sisslerfeld, in Bad Säckingen und darüber hinaus zügig, umweltfreundlich und stressfrei fortbewegen wollen», so Roth. Und natürlich sollen auch Berufspendlerinnen und -pendler auf das Angebot aufmerksam werden.

Die Tarife sind auf der Website der Gemeinde ersichtlich. Sie starten bei sieben Franken für eine Stunde und gehen bis 350 Franken für einen ganzen Monat.

Die E-Bikes müssen an die Station

Es handelt sich dabei um einen stationsbasierten Verleih. Das heisst: Die Übernahme und Rückgabe der E-Bikes muss an einem der drei Standorte erfolgen, wobei frei wählbar ist, an welchem. Die Abstellflächen sind beschildert. Ein sogenanntes «Free-Floating» hingegen, wie es etwa von E-Trottinetts bekannt ist, ist nicht möglich. Hier könnten die Bikes innerhalb einer «Free-Floating-Zone» überall abgestellt werden. «Also auch an den unmöglichsten Orten. Dies wollen wir nicht», sagt Sascha Roth.

Die Gemeinde arbeitet beim Verleih mit einem Betreiber für das Reservationssystem zusammen. Wobei sie bestimmt, wie viele E-Bikes an welchem Standort bereitgestellt werden. «Zu diesem Punkt müssen wir jetzt Erfahrungen sammeln, um die Standorte entsprechend der Nachfrage mit der notwendigen Anzahl E-Bikes auszustatten», sagt Roth. Das Bauamt stellt derweil die Funktionstüchtigkeit der Bikes sicher, tauscht bei Bedarf etwa leere Akkus aus.

Das Ziel sei es, den Verleih kostendeckend zu betreiben. «Wir wünschen uns, dass das Angebot eine grosse Resonanz erfährt. Wobei externe Faktoren wie das Wetter eine wichtige Rolle spielen», sagt Roth. Die Devise ist klar: Eine zufriedenstellende Auslastung kann nur erreicht werden, wenn das Angebot genügend Zeit hat, sich zu etablieren. Oder wie Roth sagt: «Wenn wir es nicht versuchen beziehungsweise das Angebot nicht existiert, gibt es keinen Erfolg. Deshalb versuchen wir es.»