Stein Als Landreserve für den «Rheinfels-Park»: Gemeinde will für 1,4 Millionen Franken eine Liegenschaft kaufen Der Steiner Gemeinderat schlägt an der kommenden Gemeindeversammlung den Kauf einer Liegenschaft an der Schaffhauserstrasse vor. Die Parzelle soll künftigen Generationen als Landreserve für das Gemeinschaftsprojekt Rheinfels-Park dienen. Die Idee für das Geschäft hatten dabei die jetzigen Besitzer der Liegenschaft.

In Stein will die Gemeinde die Liegenschaft Schaffhauserstrasse 20 (Mitte) kaufen, um das «Rheinfels»-Areal (rechts) weiterentwickeln zu können. Bild: zvg

Dass Einwohnerinnen und Einwohner die Gemeinde anfragen, ob diese ihnen ihre Liegenschaften abkaufen will, ist auch in Stein nicht an der Tagesordnung. Aber bei Maria und Kurt Hofmann, wohnhaft an der Schaffhauserstrasse 20, war es so. «Wir wurden um ein Gespräch gebeten, und anlässlich dieser Unterredung wurde uns das Kaufangebot unterbreitet», sagt Gemeindeschreiber Sascha Roth.

Und der Gemeinderat war interessiert. Liegt das dargebotene Grundstück doch nicht irgendwo, sondern im Umfeld des «Rheinfels»-Areals, dem Gemeinschaftsprojekt zwischen der Einwohnergemeinde Stein und der Wohnbaugenossenschaft Rheinfels-Park. Dazu gehören die 17 altersgerechten Wohnungen und das Motel mit seinen 10 Zimmern.

Gemeinde versteht Kauf im Interesse «zukünftiger Generationen»

Die knapp 1100 Quadratmeter grosse Parzelle könnte der «Rheinfels»-Betrieb als Landreserve nutzen, könnte damit wachsen und auf neue Bedürfnisse reagieren. Nicht heute oder morgen, sondern «für zukünftige Generationen», wie Roth sagt.

Die an die Hofmann-Liegenschaft angrenzende Parzelle Schaffhauserstrasse 18 sowie das dahinter liegende Parkplatzareal gehören der Gemeinde bereits. Mit dem neu zu erwerbenden Grundstück könnte Stein seinen Besitz dort vergrössern und abrunden. Dann hätte die Gemeinde rund ums «Rheinfels»-Areal etwas mehr als

2000 Quadratmeter Landreserve zur Verfügung.

Miterwerben mit der Hofmann-Liegenschaft würde sie auch die

389 Quadratmeter grosse Parzelle 1202 auf der anderen Seite der Schaffhauserstrasse. Da in der Rheinufersperrzone gelegen, ist sie aber nicht bebaut und wäre auch in Zukunft nicht bebaubar, wie Roth erklärt.

Für 1,4 Millionen Franken will der Gemeinderat die Liegenschaft der Hofmanns kaufen. Und geht damit am 2. Juni vor den Souverän. An der Gemeindeversammlung hofft er auf grünes Licht seitens der Einwohnerinnen und Einwohner: dass sie die 1,4 Millionen Franken dafür lockermachen.

Gemäss der Versammlungsbotschaft wäre es eine Win-win-Situation. Die Gemeinde hätte den Daumen auf dem Areal und Noch-Eigentümerin Maria Hofmann, 79 Jahre alt, könnte im Haus wohnen bleiben. Die beiden Wohnungen des Hauses werden von ihr und Sohn Kurt bewohnt – sie im Erdgeschoss, er im ersten Obergeschoss.

Künftige Mieter zahlen 3020 Franken Miete pro Monat

Käme der Kauf durch die Gemeinde zustande, würden sie für beide Wohnungen zusammen 3020 Franken Miete pro Monat erhalten. «Es ist ein Vorteil, gesicherte Mietzinseinnahmen zu haben», sagt Roth. Wie lange die Mietverhältnisse bestünden, ist offen. Aktuell habe die Gemeinde keinen Bedarf an dem Grundstück. Die Regelung sei auf die Bedürfnisse von Maria Hofmann ausgerichtet, so Roth.

Dem Kaufpreis von 1,4 Millionen Franken liegen zwei Verkehrswertschätzungen zugrunde. Eine war von 1,49 Millionen Franken ausgegangen, eine Zweite von 1,37 Millionen Franken. So hat man sich mit 1,4 Millionen Franken in der Mitte getroffen. Auch die Höhe der Miete wurde anhand einer der beiden Verkehrswertschätzungen festgelegt.