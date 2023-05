Stein 500-Millionen-Franken-Projekt schreitet voran: Lonza-Neubau schiesst in die Höhe – und die Personalrekrutierung läuft Ende Januar feierte das Chemie- und Pharmaunternehmen mit Sitz in Basel die Grundsteinlegung für die Grossanlage in Stein. Keine vier Monate später ragt der Rohbau des fünfgeschossigen Industriebaus in die Höhe. 400 Arbeitsplätze werden entstehen – nicht nur Personen mit akademischem Hintergrund werden gesucht.

Der 500-Millionen-Franken-Bau von Lonza in Stein wird fünfgeschossig und insgesamt 122’000 Kubikmeter umfassen. Bild: zVg

Es ist keine vier Monate her, als Lonza das Fundament für ihre erste Grossanlage für kommerzielle Arzneimittel in Stein legte. Die stolze Summe von 500 Millionen Franken nimmt das Schweizer Chemie- und Pharmaunternehmen für die Realisierung der Anlage in die Hand. Wer dieser Tage durchs Sisslerfeld fährt, sieht dort nicht nur die Baukräne in den Himmel ragen, sondern auch, dass der Lonza-Neubau bereits in die Höhe geschossen ist.

Die neue Anlage entsteht auf demselben Gelände, auf dem sich bereits die bestehende Anlage von Lonza für klinische Arzneimittel befindet. «Wir können bestätigen, dass das Projekt in Stein, das Lonza für 500 Millionen Franken realisiert, wie geplant voranschreitet», sagt Mediensprecher Mathias Forny auf Anfrage der AZ. Zu konkreten Fragen zum Bauprojekt gibt das Unternehmen keine Auskunft.

Am 31. Januar dieses Jahres fand die Grundsteinlegung im Sisslerfeld auf Steiner Boden statt. Bild: zVg

Lonza liess bei der Grundsteinlegung mitteilen, dass der Bau der Grossanlage im Sisslerfeld im Zuge einer langfristigen Wachstumsstrategie erfolge. Dies mit dem Zweck, Kapazitäten in Bereichen mit hoher Kundennachfrage aufzubauen. Konkret will Lonza mit der neuen Anlage ein durchgängiges Angebot über den gesamten Produktlebenszyklus von Arzneimitteln einschliesslich der kommerziellen Lieferung anbieten.

Die Rekrutierung von Personal läuft

2026 soll die Anlage in Betrieb gehen. Rund 400 Arbeitsplätze werden dadurch geschaffen. Diese in den Bereichen Technik, Produktion, Prozesse, Manufacturing Science and Technology, Qualitätssicherung und Qualitätskontrolle. «Unsere Einstellungspläne sind auf den Fortschritt des Projekts abgestimmt, entsprechend ist die Rekrutierung im Gange», sagt Forny.

Der Fokus liege dabei auf Funktionen, die für den Betrieb der Anlagen benötigt werden; in erster Linie Laboranten und Chemikerinnen. «Abhängig von der Funktion richten wir uns dabei bewusst nicht nur an Personen mit einem akademischen Hintergrund, sondern auch an mögliche Kandidatinnen und Kandidaten mit einem Lehrabschluss», so Forny.

Für das Baugesuch brauchte es einen Kleintransporter

Nicht nur das gigantische Investitionsvolumen spricht Bände über das Schwergewicht des Projekts: Damit das Baugesuch überhaupt zur Steiner Bauverwaltung gelangte, war ein Kleintransporter nötig. So fassten die Dokumente zum Projekt rund 60 Bundesordner. Die geplante Grossanlage besteht aus drei Fülllinien, einem automatisierten Lagerhaus, einer visuellen Inspektion, Laboren zur Qualitätskontrolle sowie einem Versorgungsgebäude. 122’000 Kubikmeter wird der fünfgeschossige Industriebau umfassen.

Das Baugesuch der Grossanlage von Lonza fasste rund 60 Bundesordner. Bild: zvg

Aus dem Baugesuch ging weiter hervor, dass Lonza mit dem Neubau «CMO»-Kapazitäten schaffen will. «CMO» wird in der pharmazeutischen Industrie ein Vertragshersteller genannt, der im Auftrag eines Unternehmens verschiedene Zwischenprodukte eines Arzneimittels oder das finale Produkt herstellt. Der Fokus liegt hierbei auf Arzneimitteln wie Ampullenflaschen und Spritzen unter keimfreien Bedingungen – unter diesen Bedingungen füllte etwa Novartis 2021 am Steiner Standort den Covid-19-Impfstoff von Biontech/Pfizer ab.