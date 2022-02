Statistik Das Fricktal ist weiter gewachsen – der Bezirk Laufenburg stärker als der Bezirk Rheinfelden Ende 2021 lebten 84'090 Personen in den beiden Fricktaler Bezirken. Das ist rund ein Prozent mehr als im Jahr zuvor. Das obere Fricktal wies dabei die leicht höhere Wachstumsdynamik auf als das untere. Gestiegen ist auch der Ausländeranteil. In einer Gemeinde liegt dieser über 40 Prozent, nur in zwei Gemeinden unter 10 Prozent.

Robert Schmid, Gemeindeammann von Ueken: Sein Dorf ist im vergangenen Jahr prozentual am stärksten gewachsen im Fricktal. Chris Iseli (17. Juli 2019)

Das Fricktal ist im letzten Jahr erneut gewachsen. Dies zeigt eine Umfrage dieser Zeitung in den 32 Gemeinden in den Bezirken Rheinfelden und Laufenburg. Danach lebten Ende 2021 84'090 Personen im Fricktal – das sind 876 oder gut ein Prozent mehr als ein Jahr zuvor.

Der Bezirk Laufenburg wies dabei im letzten Jahr die leicht höhere Wachstumsdynamik auf: Das obere Fricktal wuchs um 1,27 Prozent; Ende Jahr lebten 35'482 Personen in einer der 18 Kommunen im Bezirk Laufenburg. Der Bezirk Rheinfelden legte um 0,87 Prozent zu.

Am stärksten gewachsen ist Ueken

Prozentual am stärksten gewachsen ist im letzten Jahr nicht eine der grossen Gemeinden, sondern Ueken und zwar um gut sieben Prozent. Ebenfalls ein starkes Wachstum verzeichneten Oeschgen, Hellikon und Stein. Einen leichten Einwohnerrückgang verzeichneten Olsberg, Kaiseraugst, Gansingen, Herznach, Wölflinswil und Eiken.

Wobei die Prozentangaben hinter dem Komma mit Vorsicht zu geniessen sind; die Zahlen 2020 basieren auf der kantonalen Bevölkerungsstatistik, jene von 2021 auf den Angaben der Gemeinden. Aufgrund von unterschiedlichen Abgrenzungen kann es hier noch leichte Verschiebungen geben. So meldet der Kanton für Olsberg Ende 2020 358 Einwohnerinnen und Einwohner, die Gemeinde meldete damals bei der Umfrage dieser Zeitung jedoch «nur» 354 Personen, was dann eine Nullrunde ergibt.

Ausländeranteil ist leicht gestiegen

Leicht gestiegen ist der Ausländeranteil. Betrug er Ende 2020 23,84 Prozent, lag er Ende letzten Jahres bei 24,41 Prozent. Das entspricht einem Plus von 0,57 Prozent.

Der Bezirk Rheinfelden wies dabei mit 26,77 Prozent den klar höheren Ausländeranteil auf als der Bezirk Laufenburg; hier betrug er 21,19 Prozent. Der höhere Ausländeranteil im unteren Fricktal ist auf die urbanen Zentren zurückzuführen und auf das höhere Angebot an günstigen Mietwohnungen.

Den höchsten Ausländeranteil wies – wie seit Jahren – Stein mit annähernd 41 Prozent auf. Ebenfalls über 30 Prozent liegt er in Mumpf, Rheinfelden und Laufenburg. Am tiefsten ist der Ausländeranteil – auch das hat Tradition – in Hellikon; hier lag er Ende 2021 bei 7,64 Prozent – 1,6 Prozent höher als ein Jahr zuvor. Unter zehn Prozent lag der Ausländeranteil daneben nur noch in einer Gemeinde: Wölflinswil.

Im unteren Fricktal leben mehr Frauen als Männer

Der Frauenanteil liegt im Fricktal bei 49,71 Prozent. Mit 50,16 Prozent übersprang er im letzten Jahr im unteren Fricktal die 50-Prozent-Hürde. Im oberen lag er bei 49,10 Prozent. Den klar höchsten Frauenanteil mit gut 59 Prozent hat Zuzgen.

Ebenfalls deutlich über 50 Prozent liegt er in Schupfart mit gut 56 Prozent. Am anderen Ende finden sich Olsberg, Wölflinswil, Laufenburg, Sisseln, Mumpf und Schwaderloch mit einem Frauenanteil von unter 48 Prozent.