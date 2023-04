Sport Nach 7-jährigem Unterbruch: Rheinfelder Stadtlauf ist zurück Am Sonntag stellten sich knapp 400 Teilnehmerinnen und Teilnehmer der sportlichen Herausforderung. Bis zu 5 Kilometer galt es zu bezwingen.

Jahrgänge ab 2007 können beim Hauptlauf teilnehmen. Markus Raub

2016 fand die Veranstaltung das letzte Mal statt. Bei milden 19 Grad startete am Sonntag der Rheinfelder Stadtlauf nun wieder pünktlich um 10.30 Uhr mit dem Hauptlauf. Die Strecke führte die Teilnehmenden durch die Marktgasse, am Rhein entlang bis zum Stadtpark Ost und wieder zurück.

Knapp 400 Personen liefen am Sonntag mit. Markus Raub

Die insgesamt 376 Teilnehmenden traten am 23. April in drei Kategorien an: Hauptlauf (5 km), Jugend (1.5 km) und Kinder (0.75 km). Für den Lauf der Jugendlichen und Kinder wurde eine Strecke in der Altstadt ausgeschildert.