Sponsorensuche Noch 60’000 Franken fehlen fürs wellige Rund: In Frick steht für 2023 ein fester Pumptrack in der Pipeline Der Fricker Verschönerungs- sowie der Elternverein sind auf Sponsorensuche. Mit einem Rundkurs mit Wellen und Steilkurven auf 1100 Quadratmetern wollen sie ein attraktives Freizeitangebot für Kinder- und Jugendliche schaffen. Klappt es mit der Finanzierung, wäre es der erste feste Pumptrack in der Region zwischen Brugg und Rheinfelden.

Ähnlich wie hier in Brugg soll auch in Frick im Sommer 2023 ein Pumptrack erstellt werden. Bild: hcw (24. März 2018)

Seit geraumer Zeit schwappt die Pumptrack-Welle durch das Fricktal. So mieteten etwa Gemeinden wie Kaiseraugst, Frick und zuletzt das Mettauertal die mobilen Rundkurse, auf denen Jugendliche mit dem Mountainbike, BMX, Skateboard und Co. über Wellen und durch Steilwandkurven brausen.

Ernüchternd für viele Pumptrackfans: Nachdem sie sich wenige Wochen auf dem Rundkurs vergnügen, wird er abgebaut und wandert in die nächste Gemeinde. Freuen dürfte es daher Jugendliche aus der Region, dass in Frick 2023 ein fester Pumptrack gebaut werden soll. Standort ist eine Rasenfläche an der Schulstrasse bei der Sportanlage Ebnet. Es wäre neben jenem in Rheinfelden der zweite feste Pumptrack im Fricktal.

Bereits 37 Zusagen für das Sponsoring

Auf dieser Wiese bei der Sportanlage Ebnet soll der Pumptrack gebaut werden. Bild: Dennis Kalt / Aargauer Zeitung

Initiatoren des Projekts sind der Elternverein (EVF) und der Verschönerungsverein Frick (VVF), die derzeit auf Sponsorensuche für die Finanzierung für das Freizeitangebot sind. VVF-Präsident Markus Stihl sagt:

«Rund 60’000 Franken fehlen uns noch.»

Bis vor einigen Wochen gingen die beiden Initiatoren noch von geringeren Gesamtkosten aus. Doch durch die derzeit harzige Wirtschaftslage und die sich verteuerten Rohmaterialpreise liegen die Gesamtkosten nun bei rund 200’000 Franken.

Seit Frühling läuft die Sponsorensuche. Bei 103 Anfragen gab es bisher 37 Zusagen, wobei einige Antworten noch ausstehen. «Mit der Sponsorensuche sind wir bisher zufrieden», sagt Stihl. Wobei er nicht verhehlt, dass er sich wünscht, dass in den kommenden Wochen noch der eine oder andere Grosssponsor das Freizeitangebot für Kinder und Jugendliche unterstützt.

Kommt die Finanzierung zu Stande, so soll der Pumptrack im Sommer 2023 gebaut und wenige Wochen später eingeweiht werden. Inklusive Begrünung kommt der wellige Rundkurs auf einer Fläche von rund 1100 Quadratmetern zu stehen. Geplant und gebaut wird er von der Firma Velosolutions, die weltweit schon mehr als 250 asphaltierte Pumptracks realisiert hat.

Jeder Pumptrack wird individuell erstellt

Dabei kommen die Pumptracks nicht von der «Stange», wie EVF-Präsidentin Katja Deiss erklärt:

«Jeder Pumptrack ist einzigartig.»

Jener in Frick soll innerhalb des Rundkurses etwa kleine Insel erhalten, auf denen die Fahrerinnen und Fahrer verweilen können.

Nicht nur, aber gerade auch für stark wachsende Gemeinden, wie Frick zweifelsohne eine ist, findet es Deiss wichtig, dass für Kinder und Jugendliche attraktive Plätze entstehen, wo sie für und unter sich sein können. Zudem diene das Angebot der Bewegungsförderung und stelle eine Gelegenheit dar, «mal das Smartphone beiseitezulegen», so Deiss.

Dass der Pumptrack, so er denn gebaut werden kann, dereinst gut ankommen wird, davon ist Deiss überzeugt. Denn so standen im Frühjahr am mobilen Pumptrack auf dem Fricker Primarschulareal bis zu über 80 Kinder und Jugendliche für die Fahrt über die Wellen an.