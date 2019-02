Es ist ein grosses Projekt, zu dem der Tennisclub Frick (TCF) aufschlagen will: Auf der Anlage am Juraweg, die heute vier Sandplätze bietet, will der Club eine Tennishalle mit drei Plätzen bauen. Die Halle kommt dort zu stehen, wo derzeit die Plätze 1 und 2 sind. Um diese zu ersetzen, wird die Anlage westwärts um zwei Plätze erweitert. Gleichzeitig ist geplant, die beiden verbleibenden Sandplätze, die inzwischen rund 40 Jahre alt sind, neu auszurichten. So werde auch die zur Verfügung stehende Landfläche optimal genutzt, sagt Massimo Fini, Präsident des TCF.

Mit an Bord ist der Squash Club Fricktal, der im gemeinsamen Clubhaus zwei Courts unterhält: In einem Anbau soll ein dritter Platz entstehen. «Die Partnerschaft ist seit Jahren ein Gewinn für beide Seiten», so Fini. «Es ist schön, dass diese Synergie mitwächst.»

Vor dem Wachsen braucht es allerdings noch zweierlei: Zum einen die Zustimmung der ausserordentlichen Generalversammlung, die am 5. April stattfindet. Zum anderen braucht es noch reichlich Dünger – sprich: Geld. Das Gesamtprojekt kostet 3,5 Millionen Franken, woran der Squashclub 400'000 Franken für den dritten Court beisteuert. Den Rest der Kosten will der TCF mit Eigenmitteln, Clubaktionen, Firmenbeiträgen und Hypotheken stemmen. Zugesichert sind bereits auch Beiträge aus dem Swisslos-Fonds.

Einen Beitrag in sechsstelliger Höhe erhofft sich der Club zudem von einer Darlehensaktion. Wer ein Darlehen zeichnet, bekommt bei einer Laufzeit von fünf Jahren 1,5 und bei einer Laufzeit von zehn Jahren 2,0 Prozent Zins pro Jahr. «Beim heutigen Zinsniveau ist das ein attraktives Angebot», ist Fini überzeugt.

Die Frage ist allerdings: Braucht die Region überhaupt eine weitere Tennishalle? Bereits heute gibt es in Stein, Bad Säckingen und Möhlin eine Halle, in der auch Nicht-Clubmitglieder spielen können. «Wenn wir als Club wachsen und auch qualitativ einen Schritt nach vorne machen wollen, geht das nicht ohne eigene Halle», ist Fini überzeugt. Vor allem bei der Jugendförderung stehe man heute an. «Wir haben rund 90 Junioren und die Jugendförderung funktioniert nur, wenn das Training das ganze Jahr über jede Woche stattfinden kann.» Heute weicht der TCF im Winter mit seinen Junioren nach Stein und Bad Säckingen aus. «Das ist für die Eltern suboptimal», sagt Fini. Probleme gibt es aber auch im Sommer – bei schlechtem Wetter. Dann heisst es: Entweder das Training absagen oder kurzfristig auswärts in eine Halle verlegen, so sie denn frei ist.

Eine verstärkte Jugendförderung war denn auch «die Initialzündung für die Halle», erzählt Fini. Diese Zündung gezündet hat im letzten Jahr eine Gruppe um Architekt und TCF-Mitglied Daniel John. «Die Gruppe kam auf uns zu und wir begannen, das Projekt ‹Halle› zu prüfen.»

Ein Projektteam wurde eingesetzt, das erste Machbarkeits- und Finanzierungsfragen klärte. Das Team und der Vorstand kamen zum Schluss: Das kann funktionieren. Gerade auch, weil die Bevölkerung in und um Frick wächst. «Wir rechnen damit, dass die Zahl der Mitglieder aufgrund der Bevölkerungsentwicklung in den nächsten Jahren eher zunehmen wird.» Derzeit zählt der Club rund 250 Mitglieder.

Die Halle soll dem Tennisclub auch bei der clubeigenen Tennisschule einen Schritt nach vorne bringen. Heute beschäftigt der Club einen Tennislehrer; künftig sollen zwei Lehrer je rund 40 Stunden pro Woche unterrichten.