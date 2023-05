Spargelernte Endlich: Die Spargelsaison ist eingeläutet – ganz zufrieden sind die Hofproduzenten dennoch nicht Die Spargeln haben in diesem Jahr auf sich warten lassen: Geht die Ernte normalerweise im April los, verzögerten Kälte und Regen den Start dieses Jahr um Wochen. Jetzt aber ist er da. Trotzdem hoffen die Produzentinnen und Produzenten nun auf eine Schönwetterperiode – denn erst dann spriessen die Spargeln so richtig.

Christine Amsler vom Söhrenhof in Bözen beim Sortieren der Grünspargeln. Bild: Andrea Worthmann

Die frisch geernteten Spargeln laufen über das ratternde Band. Familie Amsler vom Söhrenhof in Bözen arbeitet Hand in Hand. Hanspeter Amsler legt in einem ersten Schritt die vorgewaschenen Stangen des Grünspargels so auf das Band, dass die Enden in einem zweiten Schritt maschinell an der richtigen Stelle abgeschnitten werden. Danach sortieren Mutter Christine Amsler und Bruder Martin Amsler die Stangen nach Grösse oder Ausschuss.

15 bis 20 Kisten verarbeiten die Amslers momentan innerhalb von zwei Stunden. «Das ist wenig», sagt Christine Amsler. «Bei guter Ernte haben wir hundert Kisten hier stehen und haben den ganzen Tag zu tun.» Schuld an der Misere ist das Wetter der letzten Wochen. Zu kalt und zu nass sei es gewesen, so Christine Amsler. Bei idealen Bedingungen, also zirka 20 Grad Celsius Temperatur, wachsen die Stangen schneller. Sie fügt an:

«Grüne Spargeln können bis zu

15 Zentimeter am Tag wachsen.»

Die Temperatur des Bodens liegt derzeit bei acht bis zehn Grad. Da momentan die Ernte noch etwas dürftig und der Boden nass ist, werden die Stangen auf dem Feld per Hand geschnitten. Familie Amsler hofft nun auf baldige Besserung des Wetters. Dann werden die Spargeln vom Traktor aus geerntet, was sehr viel schneller geht.

Bei der noch dürftigen Ernte wird per Hand geschnitten statt mit dem Traktor. Bild: Andrea Worthmann

Die sortierten und gewaschenen Grünspargeln werden zu 500-Gramm-Bündeln gebunden und vor allem als regionales Gemüse aus dem Jurapark an den Detailhändler geliefert oder im eigenen Hofladen verkauft. Die Bündel bestehen alle in etwa aus gleich dicken und geraden Stangen. Die krummen «Ausschussspargel» sind qualitativ und geschmacklich nicht etwa schlechter als die anderen, nur eignen sie sich nicht so gut für die Bündel. Sie werden getrocknet in Urdinkelkernotto- oder Risottomischungen verarbeitet.

Widmatthof erntet grünen und weissen Spargel

Auch die Spargelernte auf dem Widmatthof in Zeiningen hat erst vergangene Woche begonnen. Der Grünspargel ist nach dem guten Wetter vom vergangenen Wochenende recht gut gewachsen, der Zustand beim weissen Spargel dagegen ist eher verhalten, berichtet Charlotte Brogli. «Es braucht ein bisschen mehr, bis die Wärme dort ist, wo sie gebraucht wird», erklärt die Mitinhaberin des Hofes samt Hofladen.

Regen, Sonne und Wärme sind alles unbeeinflussbare Faktoren, die nicht nur die Erntezeit, sondern auch die Qualität des Produktes verändern können. «Wird der weisse Spargel zu nass, wird er schneller rostig von unten», erklärt Brogli. Aus dem Grund wird der Damm mit Plastik abgedeckt. «In trockenem Sandboden lässt sich Spargel auch besser stechen», so Brogli weiter.

Auf dem Widmatthof in Zeiningen hat jetzt die Spargel-Saison endlich begonnen. Bild: Hans Christof Wagner

Der Anbau von weissem Spargel sei anspruchsvoller und aufwendiger, sagt Charlotte Brogli. Neben weiteren Saisonprodukten verkaufen die Broglis ihren Spargel vor allem in ihrem Hofladen und beliefern einen weiteren Hof in Möhlin. Die Erntezeit von Spargel liegt zwischen April und Juni. Genauer: Bis zur Sonnenwende am 20. Juni. Geht die Ernte erst spät los, verkürzt sich diese Zeit automatisch.