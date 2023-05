Sommerstart «Es hat im richtigen Moment nicht geregnet»: Die Wasserzufuhr ist repariert – jetzt startet die Badisaison Infolge eines Lecks musste die Wasserzufuhr zum Schwimmbecken in der Kaiseraugster Badi erneuert werden, weshalb sich der Saisonstart verzögerte. Jetzt aber gibt es gute Nachrichten für Schwimmerinnen und Schwimmer: Die Arbeiten konnten früher abgeschlossen werden, als erwartet – entsprechend startet endlich die Badisaison.

Die grosse Wasserfläche von 3000 Quadratmetern zeichnet die Badi Kaiseraugst aus. Bild: hcw (19. 5. 2022)

Während die anderen Fricktaler Schwimmbäder bereits Anfang oder Mitte Mai in die neue Saison gestartet sind, mussten sich die Schwimmerinnen und Schwimmer in Kaiseraugst noch gedulden. Da Sanierungsarbeiten am Schwimmbecken im Gang waren, verschob die Gemeinde dort den Saisonstart. Spätestens Mitte Juni hätte es so weit sein sollen,

Doch jetzt meldet die Gemeinde: «Die Sanierungsarbeiten an der Badi konnten erfreulicherweise früher fertiggestellt werden, sodass das Schwimmbecken am Pfingstsonntag, 28. Mai, in Betrieb genommen und somit die Schwimmsaison eröffnet werden kann.» Als Gründe führt Gemeindeschreiber Rolf Dunkel günstige Wetterbedingungen an. «Es hat jeweils im richtigen Moment nicht geregnet und war auch nicht zu kalt zum Betonieren», führt er aus.

Wasserzufuhr zum Schwimmbecken saniert und teilweise erneuert

«Infolge eines Lecks musste die Wasserzufuhr zum Schwimmbecken saniert und teilweise neu erstellt werden», erklärt Dunkel. Die Wasserverteilung erfolge neu über zwei Inseln im Becken. Im Rahmen dieser Arbeiten seien auch die Wasserüberläufe an die heutigen Sicherheitsbestimmungen angepasst worden.

280’000 Franken hat die Gemeinde für die Investitionen ins Budget für 2023 eingestellt, was der Souverän bei der Wintergemeindeversammlung Ende 2022 genehmigte. Die definitiven Kosten könnten zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht beziffert werden, sagt der Gemeindeschreiber.

In der Badi Kaiseraugst haben die Besucherinnen und Besucher die Wahl zwischen dem «Schwumm» im Becken und dem im Rhein. Herausragend sind auch die grossen Dimensionen des Beckens, das laut Website der Betreiber über eine Wasserfläche von 3000 Quadratmetern verfügt. Dabei ist es auch nach der Sanierung geblieben. Laut Dunkel wurde jetzt mit dem Befüllen des Beckens begonnen, was mindestens zwei Tage andauert.

Optisch wurde das Becken nicht verändert. Und auch an der Preisschraube hat die Gemeinde nicht gedreht. Die Eintrittspreise belaufen sich nach wie vor auf vier Franken für Erwachsene und 2,50 Franken für Kinder und Jugendliche bis 15 Jahren. Einwohnerinnen und Einwohner von Kaiseraugst zahlen 5 Franken – aber für das gesamte Jahr. Für Camping-Gäste ist der Eintritt gratis.

Neues Parkregime bei Badi und Camping

Nicht mehr gratis wird indes das Parkieren an der Badi sein. Das neue Parkregime weist die weiss gezeichneten Parkplätze entlang der Kraftwerkstrasse und die Kiesplätze vor dem Campingeingang als gebührenpflichtig aus. Die Parkgebühr beträgt pro Stunde einen Franken, wobei die erste Stunde gratis ist. Das neue Parkregime tritt in Kraft, sobald die Signalisationstafeln eingetroffen und montiert sind. An Campingplatz und Badi wurden gemäss Dunkel auch neue Veloparkplätze eingerichtet.

Mit Freude blicken auch Mona Röthlisberger und Martina Bernd, Pächterinnen der Badi- und Campinganlage in Kaiseraugst, dem Pfingstsonntag entgegen. «Wir freuen uns sehr und hoffen auf eine gute Saison 2023», sagt Martina Bernd. Finanziell beteiligen an den Sanierungskosten mussten sich die beiden nicht.