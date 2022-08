Mein Lieblingsplatz am Rhein: Im Stadtpark Ost in Rheinfelden heisst das Motto «leben und leben lassen»

Aus der ehemaligen Weidefläche direkt am Fluss ist eine Grünanlage geworden, die rege genutzt wird. Wohl kaum ein zweiter Park im Fricktal bietet auf so überschaubarem Raum so viele Attraktionen. Kein Wunder also, dass er auch von Besucherinnen und Besuchern von auswärts aufgesucht wird, so wie von unserem Redaktor.