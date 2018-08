Die Wetterprognose für Rheinfelden sieht derzeit so aus, wie meist in diesem Sommer: Abgesehen von morgen Freitag spielt die Sonne die Hauptrolle und die Temperaturen sollen auch in der kommenden Woche wieder dauerhaft über 25 Grad ansteigen. Katja Zeindler, Betreiberin der Rhybar Buvette im Rheinfelder Stadtpark West und des Rhybar Kiosks im Stadtpark Ost, hat sich aufgrund der schönen Aussichten am Mittwoch entschieden, die Buvetten-Hauptsaison zu verlängern. Die Buvette ist auch in der kommenden Woche täglich geöffnet», sagt sie. Sogar eine weitere Verlängerung sei denkbar. «Das werden wir dann kommende Woche entscheiden.» Beim Kiosk, der in diesem Jahr erstmals in Betrieb war, endet die Hauptsaison dagegen wie geplant am kommenden Sonntag. In den kommenden Wochen ist er nun jeweils nicht mehr täglich, sondern nur noch von Donnerstag bis Sonntag geöffnet.

Treffpunkt für Rheinschwimmer

Nach dem dreimonatigen BuvettenTestlauf im vergangenen Jahr, absolviert Katja Zeindler zusammen mit ihrem mittlerweile neunköpfigen Team, die erste komplette Buvetten-Saison von Mai bis Oktober und hat gleichzeitig auch den Kiosk lanciert. Beides hat sich diesen Sommer bewährt. «Es ist sehr gut gelaufen», so Zeindler. «Wir haben gemerkt, dass sich die Buvette letztes Jahr schon eine gewisse Bekanntheit erarbeitet hat.» Die neue «Doppelbelastung» habe dabei nicht zu Problemen geführt. «Dank der Vorlaufzeit in der Nebensaison hatte sich bis Ende Juni alles gut eingespielt», sagt Zeindler. Und gerade der Kiosk habe sich dabei zu einem eigentlichen Treffpunkt für Rheinschwimmer entwickelt.

Das schöne und heisse Sommerwetter hat der Betreiberin dabei in die Karten gespielt. «Die Tage, an denen wir gar nicht öffnen konnten, kann man an einer Hand abzählen», blickt sie zurück. Selbst an den Hitzetagen habe sie dabei keinen Umsatzeinbruch verspürt. Der Gäste-Mix habe sich dann jedoch jeweils etwas verändert. «An den heissesten Tagen kamen weniger Senioren, dafür mehr Familien mit Kindern.»

2019 geht es weiter

Und auch wenn die Buvetten-Saison noch länger dauert, als ursprünglich geplant, macht sich Katja Zeindler auch bereits Gedanken über die Zukunft. Die Bewilligungen, die sie teilweise erst nach einem Rechtsstreit erhalten hat (die AZ berichtete) sind unbefristet. Und so ist für die Buvetten-Betreiberin auch bereits jetzt klar: «Unser Ziel ist es, dass wir Buvette und Kiosk in den nächsten Jahren so weiter betreiben.» Mit dem neuen Rheinsteg erwartet Zeindler gar noch mehr Publikum in den beiden Stadtpärken. Sie werde sich dann nach der Saison Gedanken machen, «wo noch Anpassungen nötig sind und inwiefern wir uns noch professionalisieren können», so Zeindler. «Einige Ideen habe ich schon im Kopf, sie sind aber noch nicht spruchreif.»