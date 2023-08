Sommerangebot Ungewöhnlicher Anblick: Darum fährt eine Schweizer S-Bahn auf der deutschen Seite Seit einigen Wochen rollt an Wochenenden regelmässig ein Zug der Schweizerischen Bundesbahnen SBB durch den Schwarzwald – der «Wiesental-Bodensee-Express». Wie kommt es dazu und darf man da einfach mit einem Nahverkehrsticket mitfahren?

Wenn ein Zug der Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) in den Bahnhöfen der Schwarzwaldbahn einrollt, dann ist das kein alltäglicher Anblick. Helfen die Schweizer vielleicht der Deutschen Bahn mit Wagenmaterial aus? Oder was steckt sonst dahinter?

Die Antwort kommt vom deutschen Tochterunternehmen der Schweizer Bahn, der SBB GmbH. Es handelt es sich demnach um den «Wiesental-Bodensee-Express» – ein Sommerferienangebot der SBB Deutschland für den Nahverkehr zwischen Lörrach und Konstanz.

«Wiesental-Bodensee-Express» fährt Bogen durch den Südwesten

Die Route folgt einem weiten Bogen durch den Südwesten von Baden-Württemberg. Der SBB-Zug startet jeweils samstags um 6.11 Uhr in Lörrach nach Offenburg und fährt über die Schwarzwaldbahn nach Konstanz, wo er laut Plan um 11.14 Uhr eintrifft – und zwar bis zum 10. September. Sonntags geht es dann jeweils in umgekehrter Richtung zurück von Konstanz (16.07 Uhr) über den Schwarzwald und Offenburg bis nach Lörrach (Ankunft 20.19 Uhr).

Seit einigen Wochen rollt an Wochenenden regelmässig ein Zug der Schweizerischen Bundesbahnen SBB durch den Schwarzwald. Hier eine S-Bahn im Bahnhof Waldshut. Bild: Juliane Schlichter

Damit lässt sich für Bahn-Fans ein Wander-Wochenende im Schwarzwald oder ein zweitägiger Ausflug an den Bodensee mit Panoramafahrt durch den Schwarzwald mit einer Übernachtung gut machen.

Der «Wiesental-Bodensee-Express» soll den Regionalverkehr im Süden von Baden-Württemberg ergänzen. Die Verbindung gibt es übrigens schon zum zweiten Mal: Der «Wiesental-Bodensee-Express» hatte seine Premiere bereits im vergangenen Sommer – und die offensichtlich erfolgreich. Laut Produktmanager Daniel König damals noch als Aspekt des damals noch erhältlichen 9-Euro-Tickets. Im Zug und an Bahnhöfen komme es zu interessierten Nachfragen und die Rückmeldung der Kunden sei sehr positiv. Ein vergleichbares Angebot gebe es in der Region derzeit nicht.

Doch wie ist das unterwegs, wenn man den SBB-Zug beispielsweise von St. Georgen nach Donaueschingen nutzen will? Braucht man dafür eine gesonderte Fahrkarte? Nein, braucht man nicht. Das Sommerferienangebot der deutschen SBB-Tochter mit Sitz in Konstanz gehört zum deutschen Schienenpersonennahverkehr, bei dem alle gültigen Tickets des hiesigen Nahverkehrs gelten – somit auch das Baden-Württemberg-Ticket sowie das Deutschlandticket.

Streckenführung ergibt sich aus der Antriebsart

Der «Wiesental-Bodensee-Express» soll laut Produktmanager Daniel König zusätzliche Angebote für die stark nachgefragte Seehas-Strecke ermöglichen – also für die S-Bahn im Kreis Konstanz, vergleichbar dem Ringzug in der Region Schwarzwald-Baar-Heuberg. Dafür stellt die SBB Fahrzeuge der trinationalen S-Bahn Basel zur Verfügung. Deswegen ist auch das Herz-Logo der S-Bahn Basel an den Zügen zu sehen.

Die ungewöhnliche Streckenführung über den Schwarzwald – und nicht einfach direkt von Lörrach am Hochrhein entlang bis nach Konstanz – ergibt sich übrigens auch aus der Antriebsart. Die SBB GmbH lässt ihre Züge mit Strom fahren, aber die Hochrheinstrecke ist derzeit noch nicht elektrifiziert. Daher rollt der «Wiesental-Bodensee-Express» über die deutlich längere, aber elektrifizierte Strecke durch den Schwarzwald.