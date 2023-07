Ueli Mäder, was ist das Gemeinste, das Sie jemandem angetan haben?

In einer losen Sommerserie stellt die AZ verschiedenen bekannten Aargauer Persönlichkeiten diverse Fragen rund um ihr Leben – mit teils tiefen Einblicken. Heute antwortet Ueli Mäder, 72, schweizweit bekannter Soziologe, der bis zu seiner Emeritierung 2016 in Basel dozierte und seit vielen Jahren in Rheinfelden lebt.