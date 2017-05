Es sind zwar einfache Dinge, aber für die Zukunft wichtig, gerade dann, wenn die Asylsuchenden in der Schweiz bleiben können. Denn während sie in der Asylunterkunft rund um die Uhr begleitet sind, während sie hier «wohlbehütet sind», wie es Thueler formuliert, sind sie bei einem positiven Asylentscheid auf sich gestellt. Dann leben sie plötzlich in einem Mehrfamilienhaus, in dem es gewaltigen Ärger gibt, wenn sie nicht gelernt haben, wie man die Waschmaschine nach dem Waschgang zurücklässt.

Lestrani vermittelt mit seinem Team alltägliches Basiswissen. Über das Putzen, das Einkaufen, den Verkehr. Der Fussweg ins Dorf ist bei der Fricker Asylunterkunft speziell, denn er führt über die stark befahrene Kantonsstrasse, die den Verkehr zum einen Richtung Aarau führt, zum anderen ab der Autobahn Richtung Dorf leitet. Ein Fussgängerstreifen ist nicht möglich, da die Asylunterkunft ausserorts liegt.

Eine temporäre Mittelinsel sorgt nun dafür, dass die Asylsuchenden in der Strassenmitte eine Schutzzone haben. Diese ist auch nötig, das zeigt der Selbstversuch am Montagabend. Durchgelassen wird man als Fussgänger erst nach geraumer Zeit – und dies, obwohl der Verkehr harzt und sich die Autos Stossstange an Stossstange im Schneckentempo vorwärtsquälen.

Den Asylsuchenden zu zeigen, wie sie sich im Strassenverkehr als Fussgänger zu verhalten haben, «ist eminent wichtig», sagt Lestrani. «Bislang ist alles gut gegangen», ergänzt Thueler, und man glaubt, eine leise Sorgenfalte auf seinem Gesicht ausmachen zu können. «Hoffen wir, dass es so bleibt», fügt er dann an, im Wissen, dass ein Restrisiko bleibt.

Mit ihrer Arbeit betreiben die Asylbetreuer «eine Art Alltagsintegration», nennt es ORS-Mann Burkhalter und nimmt damit ein Wort in den Mund, das Thueler nicht so gerne hört. Denn: Solange jemand im Asylprozess ist, darf der Kanton keine Integrationsmassnahmen umsetzen.

Die Aufgabe, die Menschen in der jeweiligen Region zu integrieren, ihnen Freizeitangebote zu bieten, fällt Freiwilligen zu. In Frick wird diese Aufgabe in den drei Jahren, in denen die Unterkunft in Betrieb sein wird, die Kontaktgruppe Asyl übernehmen. Sie ist im Aufbau.

Mit ihr wie auch mit den Behörden und der Polizei steht Lestrani in engem Kontakt. Einmal wöchentlich treffen sich Kanton, Polizei und Leitung; einmal monatlich sitzt man im grossen Kreis zusammen. In den vier Wochen, in denen die Unterkunft nun offen ist, lautete der Befund stets gleich: alles im grünen Bereich.

Dies bestätigt der Fricker Gemeindeschreiber Michael Widmer. «Die Unterkunft ist gut angelaufen, wir haben keine negativen Rückmeldungen.» Und auch die Hotline, die der Kanton für die Bevölkerung eingerichtet hat und die von Lestranis Team mitbetreut wird, klingelt kaum je. «Und wenn, dann, weil die Leute Hilfsangebote machen», sagt Lestrani. Reklamationen habe es bislang keine gegeben.

Mehr Privatsphäre

Das spricht für die Arbeit des Teams; das spricht für das Belegungskonzept, mit dem der Kanton versucht, in jeder Unterkunft eine gute Durchmischung hinzubringen. Das spricht auch für den Standort, der ausserhalb des bewohnten Gebietes liegt. Und das spricht vor allem gegen die Vorurteile, die im Vorfeld die Runde gemacht haben. Sie werden in Horden durch das Dorf ziehen, war eines davon. «Daran haben die Asylsuchenden kein Interesse», sagt Thueler. «Sie sind einzeln oder in kleinen Gruppen unterwegs.»

Und wenn sie unterwegs sind, zieht es sie weniger ins Dorf als nach Aarau. Denn von hier, der Unterkunft im unterirdischen Notspital, kommen die meisten von ihnen. Hier haben sie ihre Freunde, ihre Bekannten.

Die Verlegung von Aarau nach Frick war für viele Asylsuchende ein zweischneidiges Schwert. Einerseits freuen sie sich, dass sie in Frick mehr Privatsphäre haben – sie wohnen in Vierer-Containern – und dass die Unterkunft oberirdisch ist. Andererseits liegt sie eben nicht in Aarau, nicht in einem pulsierenden Zentrum, nicht dort, wo man sich als 18- bis 30-Jähriger gerne aufhält; ältere Asylsuchende hat es in Frick kaum. Thueler lacht. «Die Asylsuchenden hätten es am Liebsten, wenn die Fricker Unterkunft in Aarau stünde.»

Doch der Asylprozess ist kein Wunschkonzert. Das lernen die Asylsuchenden schnell, vor allem auch, dass ein Termin nicht eine Richtgrösse ist, sondern ein verbindlicher Wert. Lestrani schmunzelt. «Manchmal kommen wir uns schon etwas wie Eltern vor, die ihre Kinder immer wieder anhalten müssen, Termine einzuhalten.» Das ist meist kein böser Wille; in ihrer Heimat hat Zeit oft einen ganz anderen Stellwert.

Es ist kühl und unfreundlich an diesem Montagabend. Nur wenige Asylsuchende halten sich draussen auf, der Billard- und der Tischtennistisch sind ebenso verwaist wie der Töggelikasten. «Wenn es schön ist, herrscht hier Hochbetrieb», sagt Lestrani.

WLAN ist «jeden Rappen wert»

Viel mehr Freizeitangebote bietet die Unterkunft nicht. Einen Fitnessraum, ein Schulzimmer, einen TV-Container. Drei Asylsuchende haben es sich auf den Sofas bequem gemacht, der TV-Bildschirm ist schwarz. Jeder hat Stöpsel in den Ohren. Zwei schauen gebannt auf ihren Smartphone-Bildschirm, schauen so TV. Der dritte schreibt eine Nachricht.

Möglich macht es das Gratis-WLAN auf dem Areal. «Das ist jeden Rappen wert», ist Lestrani überzeugt. Zum einen, weil die Asylsuchenden so in Kontakt mit ihren Familien bleiben können; gäbe es in der Unterkunft kein WLAN, würden sie auf öffentliche Hotspots ausweichen.

Zum anderen «hilft das, den Ball flach zu halten», sagt Thueler. Es verhindere Spannungen und damit Probleme.

Ein zweites Spannungsfeld ist, wie in einer WG, die Küche. Auch hier helfe «ein geniales Konzept», so Lestrani, dass der Ärger ausbleibt: Jeder hat ein eigenes Fach, in dem er Geschirr und Esswaren aufbewahrt. Dieses ist abschliessbar. Mit demselben Schlüssel kann er den schmalen Spind im Zimmer und das Fach im Kühlschrank abschliessen. «So ist immer klar, was wem gehört.»

Ein Asylsuchender bringt gerade seine Einkäufe in die Küche, verstaut sie in seinem Fach. Dosen, Brot, Gemüse. Auskommen müssen die Asylsuchenden mit zehn Franken pro Tag. Wer mitarbeitet und zum Beispiel die Sanitäranlagen reinigt, kann sich ein Sackgeld von drei bis maximal sieben Franken pro Tag dazuverdienen. Die Jobs sind gefragt.

Montagabend, kurz vor 18 Uhr. Der Duft hängt noch immer in der Küchenbox. Ein Asylsuchender zieht sich, ein scheues «hello» murmelnd, aus der Küche in sein Zimmer zurück. Drei auf acht Meter, vier Betten, vier Schränke, zwei Stühle, ein Fenster zur Werkhofhalle. Sonst ist auf den langen, schwach beleuchteten Gängen niemand zu sehen.

Das Container-Dörfli strahlt eine ganz spezielle Atmosphäre aus. «Es ist bei uns ähnlich wie in einer Jugendherberge», sagt Burkhalter. Ein Miteinander, bei dem auch jeder für sich selber schaut.

Mit einem ganz grossen Unterschied. Ferien sind das nicht.