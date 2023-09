Sisslerfeld Nach Stein und Sisseln: Dritte Gemeinde stellt Fusions-Anstrengungen ein Drei Mal lautet die Antwort aus der Bevölkerung deutlich Ja, ein Mal äusserst knapp Nein. Trotzdem schicken die Gemeinderäte von Sisseln und Stein die Fusionspläne im Sisslerfeld bachab. Eiken und Münchwilen spielten mit dem Gedanken, einen anderen Weg zu finden – doch auch das scheint jetzt vom Tisch.

Knapp einen Monat ist es her, seit 17 Stimmen aus Sisseln die sachten Fusionspläne im Sisslerfeld bachab schickten. Eine entsprechende Bevölkerungsumfrage hatte in Münchwilen, Stein und Eiken zwar eine klare Befürwortung gezeigt, in Sisseln aber eben eine knappe Ablehnung. Sisseln und als Konsequenz daraus auch Stein zogen sich daraufhin aus den Abklärungen zurück. Eiken und Münchwilen liessen das weitere Vorgehen vorerst offen.

Die Gemeindeammänner der vier Sisslerfeld-Gemeinden: (v.l.) Beat Käser (Stein), Rainer Schaub (Sisseln), Bruno Tüscher (Münchwilen) und Stefan Grunder (Eiken). Bild: Nadine Böni (17.08.2023)

Nun hat auch der Münchwiler Gemeinderat das Thema besprochen und einen Entscheid gefällt: «Der Gemeinderat hat das weitere Vorgehen nochmals eingehend diskutiert», heisst es in einer Mitteilung der Gemeinde. Und weiter: «Aufgrund der Rückzüge der beiden Gemeinden Sisseln und Stein sowie den Rückmeldungen und Voten aus der Informationsveranstaltung vom 17. August werden vorerst keine weiteren Anstrengungen bezüglich einem Gemeindezusammenschluss im Sisslerfeld angestrebt.»

Auch eine allfällige Zweier-Fusion mit Eiken ist damit vom Tisch. Der Gemeinderat Münchwilen sei «jedoch offen für eine weitere vertiefte Zusammenarbeit unter den vier Sisslerfeld-Gemeinden», heisst es in der Mitteilung weiter. (az)