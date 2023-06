Sisslerfeld «Dieses Unding muss gestoppt werden»: Eiker Gruppierung fordert Gemeinderat auf, das «Südspange»-Projekt zu bekämpfen Für die Erschliessung für das neue Werk von Bachem im Sisslerfeld will der Kanton die Gemeinde Eiken mit 10,8 Millionen Franken zur Kasse bitten. Dagegen hat sich die Gruppe «Interessierte Mitbürger gegen die Südspange Sisslerfeld» formiert. Sie will einen Anstieg der Eiker Pro-Kopf-Verschuldung um 4000 Franken verhindern – und fordert, stattdessen mit der Norderschliessung eine kostengünstigere Variante weiterzuverfolgen.

Es sind gewaltige Zahlen: Rund 750 Millionen Franken will die Firma Bachem für ihren neuen Produktionsstandort im Sisslerfeld in die Hand nehmen. Dereinst könnte der Baselbieter Chemie-Konzern in der Produktionsstätte in Eiken bis zu 3000 Personen beschäftigen.

Damit Bachem die Produktion aufnehmen kann, muss das Gebiet mit einer kommunalen Erschliessungsstrasse versehen werden. Der Kanton sieht hierfür die «Südspange Sisslerfeld» vor. Im Osten soll sie mit einem neuen Verkehrskreisel an die Hauptstrasse andocken und südlich an den bestehenden Industriebauten vorbei zum künftigen Firmenstandort verlaufen.

Kein Einblick, ob Alternativen geprüft wurden

Noch bis zum 30. Juni läuft die Mitwirkung und die öffentliche Auflage des kantonalen Nutzungsplans zur «Südspange», die nicht gerade günstig daherkommt. 25,8 Millionen Franken soll sie kosten. Dies aufgeteilt auf Grundeigentümer, Kanton und die Gemeinde Eiken. Letztere soll für die Groberschliessung mit 10,8 Millionen Franken zur Kasse gebeten werden.

Bachem investiert für einen neuen Produktionsstandort im Sisslerfeld rund 750 Millionen Franken. Bild: zvg

Gegen das Vorhaben des Kantons formiert sich nun Widerstand. Deutlich wurde dies an der Gemeinversammlung von Freitag. Im Namen von «Interessierte Mitbürger gegen die Südspange Sisslerfeld» ergriff der ehemalige Eiker Gemeindeammann Georges Collin das Wort. Er sagte:

«Wir fordern den Gemeinderat Eiken eindringlich auf, mit einer Einwendung dieses Planungswerk in seiner öffentlich aufgelegten Ausgestaltung konsequent zu bekämpfen.»

Collin verwies bei seinem Votum darauf, dass die öffentliche Auflage keinen Einblick gebe, ob für die Erschliessung noch andere Varianten ins Auge gefasst wurden. «Das ist absolut unüblich, im Sinne einer gerechten Projekterarbeitung aber zwingend», sagte er.

Norderschliessung soll weiterverfolgt werden

Collin machte auf die durch DSM im Jahre 2018 erarbeitete Norderschliessung als Alternative aufmerksam, «die mit Sicherheit nicht so viel Geld verschlingt». Es gebe keinen Grund, so Collin, dieses Konzept nicht in Betracht zu ziehen. Ob die Alternative besser oder schlechter sei, wisse man nicht. «Doch der Kanton stellt nun die Rechnung und möchte jetzt die teure ‹Südspange› durchziehen, hauptsächlich über die Gemeinde Eiken als Kostenträger», sagte er und machte auf den damit verbunden Anstieg der Pro-Kopf-Verschuldung um über 4000 Franken aufmerksam.

Collin übergab nach seinem Votum, für das er Applaus erntete, ein «von zwölf namhaften Persönlichkeiten von Eiken» unterzeichnetes Memorandum an den Gemeinderat. Neben den Weiterverfolgung der Norderschliessung beinhaltet es auch die Aufforderung, die Gemeinderäte von Münchwilen, Sisseln und Stein von diesem Vorhaben zu überzeugen und ins Boot zu holen, «um dieses Unding zu stoppen».

Gemeinderat verhandelt wegen Kosten

Die «Südspange» soll das neue Bachem-Werk in Eiken erschliessen. Karte: stb/Aargauer Zeitung

Gemeindeammann Stefan Grunder legte die Anstrengungen des Gemeinderates hinsichtlich der Abwendung einer vorübergehenden hohen Verschuldung aufgrund der Realisierung der «Südspange» dar. Zum Votum von Collin sagt er:

«Es ist schön, wenn man die Unterstützung spürt. Wir werden schauen, wie wir gemeinsam vorgehen können.»

Grunder nahm den Ball von Collin auf und befürwortete den Vorschlag, dass sich der Gemeinderat mit den Unterzeichnern an einen Tisch setzt, um das weitere Vorgehen zu besprechen und allenfalls Informationen auszutauschen und zu überprüfen.

Gemäss Gemeindeschreiber Marcel Notter befindet sich der Gemeinderat bezüglich der Kosten in Verhandlungen mit dem Kanton. Das Treffen mit den zwölf Unterzeichnenden wurde bereits auf Montagnachmittag anberaumt.