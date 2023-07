Sisslerfeld Die SP Aargau unterstützt die Erschliessungs-Pläne im Sisslerfeld – hat aber ein Anliegen: «Der Mehrwert muss abgegolten werden» Die geplante Erschliessung im Sisslerfeld, konkret: die millionenteure «Südspange», beschäftigt die Kommunalpolitik im Fricktal – aber auch darüber hinaus. Im Rahmen des Mitwirkungsverfahrens zum kantonalen Nutzungsplan «Südspange Sisslerfeld» hat sich nun die SP-Kantonalpartei zum Vorhaben geäussert. Und eine Forderung zu den Kosten gestellt.

Die «Südspange» im Sisslerfeld sorgt schon jetzt für Diskussionen – gerade in der Gemeinde Eiken, die sich mit einem Millionenbetrag am Bau der Erschliessungsstrasse beteiligen soll. Auch die SP-Kantonalpartei äussert sich zum Projekt. Sie sieht «grundsätzlich grosses Potenzial in der Entwicklung des Sisslerfelds und unterstützt den geplanten Nutzungsplan», heisst es in einer Stellungnahme im Rahmen des Mitwirkungsverfahrens zum kantonalen Nutzungsplan «Südspange Sisslerfeld».

Das Gebiet Sisslerfeld, das sich über die Gemeinden Eiken, Münchwilen, Sisseln und Stein erstreckt, ist ein bedeutender wirtschaftlicher Entwicklungsschwerpunkt von kantonaler Bedeutung. Die SP begrüsst den geplanten Ausbau des Gebiets, «damit sich dort Unternehmen mit Spitzentechnologie ansiedeln und neue Arbeitsplätze geschaffen werden», heisst es in der Stellungnahme weiter.

Bedingt durch bevorstehende Ansiedlung des Baselbieter Biochemie-Konzerns Bachem hat die Erschliessung des Sisslerfelds Fahrt aufgenommen. Bild: Valentin Hehli

Die SP Aargau unterstütze insbesondere die vorgeschlagenen Siedlungsgebiets- und Bauzonenumlagerungen, die auf die geplante Erschliessung abgestimmt sind. Dennoch hat die SP «einige Anliegen und Bemerkungen zur Erschliessung», wie es weiter heisst. Dabei geht es unter anderem um das bestehende Flurwegnetz. Dieses soll in die zukünftige Erschliessung einbezogen werden, «um die Schaffung von Parallelstrassen zu vermeiden, solange Teile des Areals noch landwirtschaftlich genutzt werden».

Mit dem Velo oder dem Bus zur Arbeit

Vor allem aber geht es der Partei in ihrer Stellungnahme um den Langsamverkehr sowie den öffentlichen Verkehr – schliesslich sollen die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer «mit dem Velo oder mit dem Bus zur Arbeit fahren und nicht mit dem eigenen Auto». Die SP begrüsst daher, dass die Erschliessungsstrasse nur für Busse, Fussgängerinnen und Fussgänger, Velofahrerinnen und Velofahrer sowie den landwirtschaftlichen Verkehr durchgängig ist, jedoch nicht für den Auto- und Lastwagenverkehr.

«Die Einführung einer neuen Busverbindung und die Schaffung durchgängiger Fahrradwege tragen zur besseren Erschliessung der Region bei und bieten attraktive Alternativen zum Auto», schreibt die Partei. Um den Verzicht auf private Autos zu fördern, müsse die Anzahl der Parkplätze auf den Firmenarealen begrenzt werden. Ausserdem sollten Pendler und Pendlerinnen, die weniger als 45 Minuten mit öffentlichen Verkehrsmitteln zur Arbeit benötigen, für die Nutzung eines Parkplatzes zur Kasse gebeten werden, fordert die SP.

Mehrwert soll abgegolten werden

Gedanken hat sich die Partei auch zu den Kosten gemacht, die mit der Erschliessung entstehen. Insbesondere zu einem Punkt: «Die Frage nach den Kosten für die öffentliche Hand und dem Wertzuwachs für private Eigentümer ist von grosser Bedeutung.»

Die öffentliche Hand investiere erhebliche Summen für die Erschliessung des Sisslerfelds, «was zweifellos zu einem erheblichen Wertzuwachs für private Eigentümer führt», so die Partei. Sie fordert: «Mit planerischen Vorgaben und Kostenbeteiligung muss dieser Mehrwert teilweise zugunsten der Allgemeinheit abgegolten werden.» (az)