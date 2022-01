Der Grosse Rat entscheidet am 18. Januar, ob er im Sisslerfeld für knapp 20 Millionen Franken Industrieland kauft, es zur Marktreife bringt und dann wieder verkauft. Die zentrale Frage ist: Soll und darf der Kanton unter die Landkäufer gehen? Nein, findet die SVP. In diesem Fall Ja sagen die anderen Parteien. Der Planungsverband weibelt ebenfalls für ein Ja – mit einem Brief an alle Grossrätinnen und Grossräte.