Sisslerfeld Das Trinkwasser kommt künftig aus dem Hardwald – weil Bad Säckingen den Steinern einen Korb erteilt In absehbarer Zeit muss das heutige Grundwasserpumpwerk Bäumlimatt in Stein aufgegeben werden. Die Gemeinde ist deshalb schon seit längerem auf der Suche nach einer Alternative für die künftige Trinkwasserversorgung. Nun ist klar: Aus Deutschland wird kein Wasser nach Stein fliessen. Trotzdem gibt es eine regionale Lösung.

Das Trinkwasser für die Gemeinden Stein, Münchwilen, Obermumpf und Sisseln dürfte künftig aus dem Hardwald kommen. Symbolbild: Severin Bigler (3. August 2022)

Wenn die Steinerinnen und Steiner in Zukunft den Wasserhahn aufdrehen, wird Wasser aus dem Hardwald heraussprudeln. Die Gemeinde wird an einer der Gemeindeversammlungen im kommenden Jahr einen entsprechenden Projektierungskredit für die Wasserbeschaffung aus dem Gebiet zwischen Eiken und Sisseln vorlegen. Das geht aus einer Mitteilung der Gemeinde hervor.

Damit wird eine Frage beantwortet, welche die Gemeinde Stein seit mehreren Jahren beschäftigt. Denn bereits seit längerem ist bekannt, dass das heutige Grundwasserpumpwerk Bäumliacker in naher Zukunft ausser Betrieb genommen werden muss. Hintergrund seien «diverse Schutzzonenkonflikte», so Gemeindeschreiber Sascha Roth.

Deutsche Nachbarn geben einen Korb

Auf der Suche nach einer Alternative haben die Steiner auch ennet des Rheins nachgefragt: Im Raum stand, dass die Gemeinden Stein und Münchwilen mit Wasser aus Bad Säckingen versorgt werden könnten. Aber Roth sagt:

«Im Laufe der Abklärungen hat sich gezeigt, dass die Stadt Bad Säckingen mittelfristig nicht in der Lage ist, genügend Wasser zu liefern.»

Nun also der Hardwald. Dort befindet sich seit den 1990er-Jahren ein sogenanntes Grundwasserschutzareal, das als planerische Freihaltezone für künftige Grundwassernutzungen reserviert und geschützt ist. Auch hier wurden in den vergangenen Jahren bereits umfangreiche Untersuchungen und Analysen durchgeführt. «Diese zeigten, dass das Gebiet für die künftige Erstellung neuer Fassungen in Frage kommt und die Versorgungssicherheit gewährleistet werden kann», sagt Roth.

Weitere Gemeinden sind involviert

In die Planungen im Hardwald sind neben Stein auch die Gemeinden Eiken, Sisseln, Münchwilen und Obermumpf direkt oder indirekt involviert. Denn das Grundwasserpumpwerk Bäumliacker, erbaut 1955, versorgt heute neben Stein auch Münchwilen und über das Hochzonenreservoir Rüti ebenso Obermumpf mit Wasser.

Sisseln befindet sich mit seinem Pumpwerk Stichmatt ausserdem in einer ähnlichen Situation wie Stein – auch hier ist absehbar, dass es nicht mehr weiterbetrieben werden darf. Und Eiken bezieht über die Grundwasserfassung Hard bereits heute das Wasser aus dem Hardwald. Diesem soll mit dem neuen Pumpwerk nicht im wörtlichen Sinne das Wasser abgegraben werden. Roth sagt denn auch:

«Ziel ist eine koordinierte Lösung mit den Gemeinden Eiken, Sisseln, Münchwilen sowie auch Obermumpf.»

Naheliegend ist also, dass auch Sisseln, Münchwilen und Obermumpf künftig mit Trinkwasser aus dem Hardwald versorgt werden, wobei die Details in den kommenden Monaten noch zu klären seien, sagt Roth.

Ein Zeitplan für die Umsetzung des Projekts gibt es derzeit noch nicht und ist ebenfalls Gegenstand der laufenden Abklärungen. Klar ist: Die Nutzung des Grundwasserpumpwerks Bäumliacker muss gemäss kantonalen Vorgaben bis in fünf Jahren aufgegeben werden. Roth sieht es als Ziel, dass bis dahin das neue Pumpwerk im Hardwald in Betrieb ist. Sollte dies nicht gelingen, sei denkbar, dass die Nutzung des Pumpwerks Bäumliacker befristet verlängert werde.