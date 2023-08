Sisslerfeld Das Nein aus Sisseln gibt den Ausschlag: Die Vierer-Fusion im Sisslerfeld ist vorerst vom Tisch Die Gemeinderäte der vier Sisslerfeld-Gemeinden wollten es wissen: Können sich ihre Einwohnerinnen und Einwohner eine Fusion vorstellen? Nun liegen die Resultate der Bevölkerungsumfrage vor. In Eiken, Münchwilen und Stein lautet die Antwort deutlich Ja – nur aus Sisseln ist die Rückmeldung negativ. Trotzdem sind die Fusionspläne nun vorerst vom Tisch.

Die Fusionsplanungen der vier Sisslerfeld-Gemeinden werden beendet, bevor sie richtig begonnen haben. Das gaben die Gemeindeammänner von Eiken, Münchwilen, Sisseln und Stein am Donnerstagabend in einer gemeinsamen Medienkonferenz bekannt – und informierten anschliessend in ihren jeweiligen Gemeinden auch die Bevölkerung direkt.

Die Gemeindeammänner der vier Sisslerfeld-Gemeinden präsentierten die Resultate (v.l.): Beat Käser (Stein), Rainer Schaub (Sisseln), Bruno Tüscher (Münchwilen), Stefan Grunder (Eiken). Bild: Nadine Böni

Die vier Gemeinden hatten vor den Sommerferien eine Bevölkerungsumfrage zum Thema gestartet. Die Grundsatzfrage: Kann sich die Bevölkerung eine Zweier-Fusion von Sisseln und Stein oder eine Vierer-Fusion auch mit Eiken und Münchwilen vorstellen?

Drei Mal ein deutliches Ja, ein Mal ein knappes Nein

Die nun präsentierten Resultate zeigen: Während die Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Eiken, Münchwilen und Stein die Fusion der vier Gemeinden deutlich – mit jeweils über 80 Prozent Ja-Stimmen – befürworten, lehnen jene aus Sisseln eine Fusion mit 52,3 Prozent Nein-Stimmen knapp ab.

Der Sissler Gemeinderat hat daher beschlossen, aus dem Prozess auszusteigen und auch der Gemeinderat Stein zieht sich aus dem Prozess zurück. Die Planungen für eine Vierer-Fusion sind damit vorerst vom Tisch. Die Gemeinderäte von Eiken und Münchwilen klären das weitere Vorgehen ab.