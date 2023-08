Sisseln/Gipf-Oberfrick Höhere Randsteine: Zwei weitere Bushaltestellen werden umgebaut Die Bushaltestellen Unterdorf in Sisseln und Rösslibrücke in Gipf-Oberfrick werden in den kommenden Monaten an die Vorgaben des Behindertengleichstellungsgesetzes angepasst. Der Verkehr wird während den Bauarbeiten mit einer Lichtsignalanlage geregelt. Ausserdem gibt es Ersatzhaltestellen.

Zwei weitere Bushaltestellen im Fricktal werden umgebaut, sodass sie den Vorgaben des Behindertengleichstellungsgesetzes entsprechen. Am Montag, 28. August startet das kantonale Departement Bau, Verkehr und Umwelt (BVU) mit den Umbauarbeiten an der Bushaltestelle Unterdorf in Sisseln; eine Woche später am Montag, 4. September mit den Arbeiten an der Bushaltestelle Rösslibrücke in Gipf-Oberfrick.

Die beiden Bushaltestellen erhalten höhere Randsteine. Das geht aus einer Mitteilung des Departements hervor. Bei der Bushaltestelle Unterdorf in Sisseln rechnet das BVU mit einer Bauzeit von rund acht Wochen, bei der Haltestelle Rösslibrücke in Gipf-Oberfrick sind es etwa drei Monate. Der Verkehr wird während den Bauarbeiten mit einer Lichtsignalanlage geregelt.

Ersatzhaltestellen befinden sich vor der Baustelle

«Durch die Erhöhung des Randsteins der Haltekanten auf 22 Zentimeter können die Bedürfnisse von Personen mit Beeinträchtigungen, Mobilitätseinschränkungen oder Kinderwagen besser abgedeckt werden», erklärt Markus Baumgartner, Projektleiter der kantonalen Abteilung Tiefbau. Er fügt an: «Im vorderen Bereich des Busses ermöglicht diese Erhöhung für zwei Türen einen niveaugleichen Einstieg.» Im hinteren Bereich wird die Kante bei genügend Platz auf 16 Zentimeter erhöht und dient dem Fahrpersonal als Anfahrhilfe.

Die beiden Bushaltestellen erhalten höhere Randsteine. Symbolbild: Hans Christof Wagner

Die Ersatzhaltestellen befinden sich jeweils vor der Baustelle und werden signalisiert. Der Fussverkehr wird lokal umgeleitet. Während der Bauzeit wird der Verkehr mit einer Lichtsignalanlage geregelt. «Es ist mit örtlichen Behinderungen und Rückstau zu rechnen», heisst es in der Mitteilung weiter. Die Abteilung Tiefbau und die Gemeinden danken den Anwohnerinnen und Anwohnern sowie den Verkehrsteilnehmenden für das Verständnis. (az)