Sisseln Fridolinskapelle feiert ihr 200-jähriges Bestehen – zum Festakt werden viele Gäste erwartet 1823 erbaut und zwischenzeitlich dreimal saniert, ist die Kapelle in Sisseln kaum mehr aus dem Dorfbild wegzudenken. Zum Jubiläum gibt es am kommenden Sonntag einen Festakt mit Gottesdienst, Jodlermesse und weiteren Highlights.

Die Fridolinskapelle in Sisseln. Andrea Worthmann

Der Präsident des Kapellenvereins, Walter Wicky, ist genau einen Tag älter als der Verein selbst, dessen Vorsitz er seit gut acht Jahren innehat. Ein Funfact, der den 77-Jährigen schmunzeln lässt. Als Präsident freut er sich deswegen besonders auf die bevorstehenden Festivitäten anlässlich des Jubiläums.

Eigens dafür wurde eine Festschrift verfasst, in deren Vorwort sowohl Gemeindeammann Rainer Schaub als auch Wicky Worte zur Bedeutung der Kapelle finden. Schaub lobt im Namen des Gemeinderats den Einsatz des Kapellenvereins auch im Hinblick auf die Renovierung im letzten Jahr, die auch in Vorbereitung zum Jubiläum gemacht wurden. Er sagt:

«Ohne die Einsätze des Kapellenvereins wäre das 200-jährige Bestehen der Kapelle gar nicht erst möglich.»

Wicky erfüllt seine Rolle als Präsident des Vereins mit Freude und gleichwohl auch mit Respekt und einer grossen Verantwortung, gerade im Hinblick auf die anstehende Feier. Die Kapelle vergleicht er mit dem Rhein: Beides gehöre mit seiner Anziehungskraft zu Sisseln, so Wicky. Und weiter:

«Einmal sucht man Entspannung und Erholung am Rheinufer, ein andermal Stille, Friede, Stärkung und Spiritualität in der Kapelle.»

Die 22-seitige Broschüre zum Jubiläum, die auch in der Kapelle ausliegt, enthält wertvolle und interessante Texte zur Geschichte der Fridolinskapelle. Redaktionelle Unterstützung bekam der Kapellenverein von dem Historiker Linus Hüsser aus Ueken, der dafür geschichtliche Nachforschungen unternahm.

Festschrift mit geschichtlichen Details

Berichtet wird beispielsweise über den Bau der Kapelle, aber auch über die folgenden Renovationen. Bei der letzten wurden die schwarzen, als unbequem geltenden Bänke von 1928 durch hellere ersetzt. Auch dem Kapellenpatron St. Fridolin, der einst ein Wandermönch war, gilt ein Kapitel.

Walter Wicky freut sich über die begleitende Festschrift zum Jubiläum. Andrea Worthmann

Reich bebildert wird auf die Innenausstattung und die liturgischen Geräte eingegangen. Der Architekturstil orientiert sich an dem Klassizismus, der weit ins 19. Jahrhundert hineinreichte. Die Fensterbilder und Kelche finden eine besondere Erwähnung.

Natürlich darf es an einer Entstehungs- und Entwicklungsgeschichte des Kapellenvereins nicht fehlen. Diese begann 1946. Seitdem ist der Verein verantwortlich für die Verwaltung und den Unterhalt der Kapelle. Auch hierzu gibt es in der Schrift zahlreiche Bilder, verpackt in einer Chronik bis ins Jahr 2022, in dem sogar eine Hebebühne zur Reinigung der Wände zum Einsatz kam.

Entsprechend dem Jubiläumsjahr gibt es 200 Exemplare dieser Broschüre voller Zeitzeugnisse in Form von Archivmaterial in Text und Bild.

Festakt mit vielen Höhepunkten

Vom Kapellenverein organisiert, beginnt am kommenden Sonntag um 10 Uhr der festliche Gottesdienst samt Jodlermesse des Jodlerclubs Laufenburg/Rheinfelden und Alphornterzett mit Begleitung der Organistin Simone Küpfer. Der Gottesdienst wird auch in die nahe gelegene Turnhalle übertragen, wo anschliessend der traditionelle Spaghettiplausch sowie der offizielle Festakt mit Präsentationen und Unterhaltung stattfindet.