Sisseln «Ein Denkmal besonderer Bedeutung»: 200-Jahr-Jubiläum von Fridolinskapelle wird mit festlichem Gottesdienst geehrt Die Fridolinskapelle in Sisseln war am Sonntag bis auf den letzten Platz besetzt. Vier Geistliche gestalteten die Feier, die auch per Live-Stream übertragen wurde. Gebaut wurde die Kapelle damals, weil die Eiker Kirche für die Sissler Gläubigen zu klein gewesen war.

Gestalteten die Feier: Diakon Urs Buser, Münsterpfarrer und Dekan Peter Berg, Priester Stefanus Wolo Itu sowie Pfarreiseelsorger Berthold Kessler (von links). Bild: Karin Pfister

1823 erbaut, kürzlich saniert – unter anderem wurden die hundertjährigen Bänke ausgetauscht – und nun mit einem festlichen Gottesdienst zum 200-Jahr-Jubiläum geehrt: Die Fridolinskapelle in Sisseln war am Sonntag bis auf den letzten Platz und darüber hinaus besetzt. Auch in der Turnhalle, wo der Gottesdienst per Live-Stream auf der Leinwand zu sehen war, hatten sich zahlreiche Besuchende eingefunden.

Peter Berg bei seiner Predigt. Bild: Karin Pfister

Vier Geistliche gestalteten die eineinhalbstündige Feier. Diakon Urs Buser aus Stein, Münsterpfarrer und Dekan Peter Berg aus Bad Säckingen, Priester Stefanus Wolo Itu von der Kirchgemeinde Eiken-Stein sowie Berthold Kessler, Pfarreiseelsorger der Kirchgemeinde Eiken-Stein. Berg sagte in seiner Predigt:

«Als die Kapelle 1823 eingeweiht wurde, war sie ein Denkmal von besonderer Bedeutung.»

Er schob nach: «Die Kapelle ist ein Ort, wo man zur Ruhe kommen kann. Ein Ort, der auch eine Kraftquelle ist.»

Unter schwierigen Umständen erbaut

Sisseln wäre nicht Sisseln, wenn es diesen Ort nicht gäbe. «Gott soll bei uns wohnen können.» Das Leben spiele sich nicht auf dem Sisslerfeld ab; das sei auch wichtig und existenzsichernd, aber: «Wir brauchen einen Ort, wo sich die Welt verändern kann, wo man sich auf den Weg machen und der Mensch spüren kann, dass Gott zu seinem Leben dazu gehört.» Man dürfe dankbar sein, dass die Sissler vor 200 Jahren die Kapelle unter schwierigen Umständen erbaut haben. «Es ist zu hoffen, dass es diesen Ort noch viele Jahrhunderte gibt und auch junge Menschen motiviert sind, in der Gemeinschaft mitzuwirken», so Berg weiter.

Historiker Linus Hüsser hatte bei der Zusammenstellung der Festschrift geholfen und umfangreiche geschichtliche Nachforschungen betrieben. Sisseln befand sich Ende des 18. Jahrhunderts in einer umständlichen kirchlichen Situation, gehörte es doch der Pfarrei Frick an. Da der Weg nach Frick relativ weit war, verlangte man die Trennung von Frick. Die habsburgerische Herrschaft wollte Sisseln daraufhin der Pfarrei Wegenstetten zuteilen. Nochmals wehrten sich die Sissler, da der Fussmarsch nach Wegenstetten noch weiter war als nach Frick.

Eiker Kirche war zu klein für Sissler Gläubige

Bis auf den letzten Platz – und darüber hinaus – war die Fridolinskapelle besetzt. Bild: Karin Pfister

1797 schliesslich erfolgte mit bischöflichem Segen die Umpfarrung Sisselns nach Eiken. Da die Kirche in Eiken zu klein für die Gläubigen aus Sisseln war, entstand die Idee, im Dorf eine Kapelle zu errichten. Am Gottesdienst rief Linus Hüsser dazu auf, die Kunstobjekte in einer Kirche nicht nur anzusehen, sondern sich auch mit deren Inhalt zu beschäftigen. Er sagte:

«Das erweitert nicht nur den geschichtlichen, sondern auch den spirituellen Horizont.»

Musikalisch umrahmt wurde die Feier von 18 Jodlern des Jodlerklubs Laufenburg-Rheinfelden, Organistin Simone Küpfer sowie drei Alphornspielern. Unter den Jodlern war Walter Wicky, Präsident des Kapellenvereins. «Es war mein grosser Wunsch hier dabei sein zu dürfen», sagte er im Anschluss an den Gottesdienst. Er habe vor einem Jahr eine schwere Corona-Erkrankung durchgemacht und sei dankbar, dass er die Sanierung der Kapelle und den festlichen Gottesdienst am Sonntag habe begleiten können.