Sieben Todesfälle auf Islandpferde-Hof: Ermittlungen laufen – auch Kantonstierärztin ist ratlos

Sieben ungeklärte Todesfälle, vier Pferde hängen am Tropf. Es seien «rabenschwarze Tage» auf dem Islandpferdehof Heuberg in Kaisten, schrieben die Hofbetreiber Helgi Leifur und Lea Sigmarsson am Dienstag auf ihrer Facebook-Seite. «Tierspitäler und Tierärzte suchen fieberhaft auf internationaler Ebene nach der Ursache. Polizei, Staatsanwaltschaft und Veterinäramt sind involviert», heisst es weiter. Die Anteilnahme am Schicksal der Hofbetreiber ist gross. Rund 20 Stunden nach der Veröffentlichung des Beitrags hat dieser rund 140 Kommentare. «Den Besitzern der kranken und verstorben Fellnasen ganz viel Kraft», kommentiert eine Userin. «Unfassbar tragisch», meint eine zweite. Und eine dritte wünscht «viel Kraft und Zuversicht und dass die Ursache bald gefunden wird».

Für Lea Sigmarsson sind die Vorfälle kaum zu ertragen. «Es ist ein Albtraum», sagt sie. «Wir können nichts machen.» Am Donnerstagabend habe man die Pferde noch wie immer ganz normal mit Heulage gefüttert. Die Tiere hätten jedoch nach kurzer Zeit das Fressen eingestellt und seien davon gelaufen. Am Freitagmorgen dann sei das erste Pferd verstorben, sagt sie. Sechs weitere Pferde sind trotz Behandlung durch die Tierärzte in den folgenden Tagen verendet. Derzeit hängen vier Pferde auf dem Heuberg am Tropf.