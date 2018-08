Seit Montag sind auf dem Gebiet der römischen Stadt August Raurica modernste Gerätschaften im Einsatz. Mit Magnetik und Radar sollen im Rahmen eines internationalen Projekts unsichtbare Strukturen im Erdinnern aufgespürt werden. Die Verantwortlichen erhoffen sich davon neue Erkenntnisse über die römische Siedlung – etwa ihre räumliche Ausdehnung. Zustande gekommen ist die Kooperation zwischen den Verantwortlichen von Augusta Raurica, den Universitäten Basel, Bamberg (Deutschland) und Brno (Tschechien) sowie der Fachhochschule Nordwestschweiz über persönliche Kontakte, wie Projektleiter Urs Rosemann sagt. Während der Woche absolvieren Studenten ihr sogenanntes Geländepraktikum. Am Montag und am Dienstag stand ein Team aus Tschechien mit dem Magnetometer im Einsatz. Noch bis zum Samstag führen Studenten unter der Leitung von Archäologe und Geophysiker Till Sonnemann von der Uni Bamberg Radarmessungen durch. «Der Magnetometer ist grossflächiger und kommt deshalb schneller voran», erklärt Sonnemann, weshalb das Magnetometer-Team bereits wieder abgereist ist. Sonnemann, der in seiner Doktorarbeit dank Radarmessungen einen unbekannten Tempel auf dem Gelände von Angkor Wat in Kambodscha entdeck hat, ist mit seinen Studenten mit dem Georadargerät unterwegs. Täglich untersuchen sie eine Fläche von rund einer halben Hektare. Gestern waren sie in unmittelbarer Nähe des Theaters in Augusta Raurica im Einsatz.

3D-Bild des Untergrunds Das rund zehn Kilogramm schwere Georadar-Gerät ist mit einer 400-Megahertz-Antenne ausgestattet und sendet Radiowellen gut zwei Meter in den Boden. Diese werden an den verschiedenen Schichten reflektiert. Auf einem Bildschirm sehen die Forscher direkt bei der Vermessung die reflektierten Wellen und können so einerseits Mauern oder Strassen, aber auch Hohlräume erkennen und andererseits ermitteln wie tief im Boden sie sich befinden. Die Eckpunkte des vermessenen Geländes werden zudem in ein GPS-System eingemessen, sodass eine Lokalisierung möglich ist. «Am Ende ergibt sich ein dreidimensionales Bild des Untergrundes», erklärt Sonnemann. Dies im Unterschied zu den Ergebnissen des Magnetometers, die nur zweidimensional sind. «Dafür wird dort die kleinste Veränderung im Magnetfeld gemessen», so Sonnemann. So könnten etwa Gruben oder Feuerstellen ausfindig gemacht werden.