Gipf-Oberfrick Openair Sichtfeld ganz im Zeichen der Kunst Unter dem Motto «Kunst du auch?» fand zum zehnten Mal das Sichtfeld-Openair statt. Zahlreiche Bands bespielten zwei Bühnen über zwei Tage hinweg und DJs legten die ganze Nacht lang auf.

Gute Stimmung am Openair Sichtfeld. Bild: Horatio Gollin

Südeuropäisches Flair strahlte der Promilleweg aus. Der Boden war mit Stroh gedeckt, eine kleine Sitzbank mit Laterne markierte einen zentralen Platz, zwischen den bunten Häuserkulissen wehten Wimpel im Wind. Hinter den offenen Fenstern verbargen sich die Kassen zum Sichtfeld Openair. Über den Promilleweg kamen die Besucher auf das Festivalgelände. Zum zehnten Mal veranstaltete der gleichnamige Verein das Sichtfeld Openair. Verein und Festival gibt es schon seit zwölf Jahren, aber zwei Jahre lang war Corona-Pause, erklärte Samira Hofmann vom Organisationskomitee.

Den musikalischen Auftakt am Freitag hatten «The Shains» auf der Vier-Viertelbox getauften, kleinen Bühne gegeben, wo später noch «Gei5t & Tornkid» auftraten. Das Kunsthaus als Hauptbühne bespielten «What Rules», «Chabezo», «Open Season» und «Troubas Kater». Am Samstag gab es zum Zeitvertreib neben dem Beer-Pong-Turnier auch ein Yoga- und Tanz-Angebot sowie einen Poetry Slam. Familienfreundlich zeigt sich das Sichtfeld mit einem Kinderprogramm und einem Kinderkonzert. «Silver Peaks». «The Spoonexpress», «Klischée», «Kalpetrane» «Mal Élevé», «The Sheiks», «KT Gorique» und «Céline Hales» sorgten vor den beiden Bühnen für ausgelassene Tanzstimmung. Verschiedene DJs legten die Nächte hindurch auf.

16 Bilder 16 Bilder Sichtfeld-Openair in Gipf-Oberfrick Bild: Horatio Gollin / AZ

Die verschiedenen Bars hatten die Vereinsmitglieder liebevoll gemäss dem diesjährigen Motto «Kunst du auch?» gebaut und gestaltet. Als zweistöckiger Turmbau aus Paletten und Wassertanks war Leonardo Barvincis Rumsbar weithin sichtbar, wie auch das grosse Schmuseum, wo das traditionelle Beer-Pong-Turnier am Samstag stattfand. Eine Weinbar war von einem gigantischen aufgeklappten Buch überdacht, eine andere Bar von den Gassen des Marseiller Künstlerviertels inspiriert. Über das Gelände verteilte, aus Paletten gezimmerten Würfelstrukturen boten nicht nur künstlerische Inspiration, sondern auch Schattenplätze.

Die Vorbereitungen für das Openair hatte der Verein schon kurz nach dem letzten Sichtfeld Openair wieder aufgenommen. In einem Workshop im vergangenen Herbst hatten die 130 Mitglieder das Motto gewählt. Bis Februar wurden die Konzepte für die Locations erarbeitet, so Hofmann. Die Verköstigung übernahmen mehrere Foodtrucks mit einem vielfältigen Angebot. Über das Festivalwochenende waren rund 300 Helfer im Einsatz.

Der Freitag sei immer schwächer besucht als der Samstag, meinte Hofmann, aber bereits da füllten 1300 Feiernde das für 3000 Besucher zugelassene Gelände. Ausser typischen kleineren Beschwerden war es laut Hofmann bis Samstagabend zu keinen negativen Vorfällen gekommen. Am Freitag war das Wetter noch kühler, aber der Samstag präsentierte sich dann mit besten Temperaturen und das Festival kam gut bei den Feiernden an. «Ich finde es schöner gemacht als letztes Mal», meinte eine Besucherin aus Gipf-Oberfrick zur thematischen Gestaltung. «Gute Musik. Gute Stimmung. Was will man mehr», sagte ein Besucher aus Frick und seine Begleiterin ergänzte: «Hier sind alle gut gelaunt.»