Serie Das Sanierungsprojekt ist davon geschwommen: Frick plant jetzt den Neubau des Freizeitzentrums Die AZ hat bei den 32 Fricktaler Gemeinden nachgefragt, welche grösseren Projekte kurz vor dem Abschluss stehen – und welche im kommenden Jahr an die Hand genommen werden. Heute geben Frick und Gipf-Oberfrick Einblick in ihre Planungen. Zur geplanten rückseitigen Erschliessung des Bahnhofes, der beide Gemeinden tangiert. Und zum Freizeitzentrum Vitamare, dessen Sanierung abgelehnt worden war.

Markus Bättig, Betriebsleiter vom Vitamare in Frick, steht im Hallenbad – für das Freizeitzentrum plant die Gemeinde einen Neubau. Dennis Kalt (8. Januar 2021)

Frick hat sich in den letzten Jahrzehnten immer stärker zur Drehscheibe im oberen Fricktal entwickelt. Heute nimmt die Gemeinde viele regionale Funktionen wahr – sei es im Schulbereich etwa mit der Bezirksschule, sei es im Sport- und Freizeitbereich mit dem Freizeitzentrum Vitamare oder sei es mit dem Bahnhof, der Schnittstelle respektive Ankerpunkt für die Pendlerinnen und Pendler aus dem Grossraum Frick ist.

Doch nicht alle diese Infrastrukturen sind noch zeitgemäss. Das Freizeitzentrum muss erneuert werden; ein erster Anlauf, es zu sanieren, wurde abgebrochen, weil die Planungen zeigten: Das wird ein Fass ohne Boden. Deshalb soll nun ein Neubau geplant werden.

Bahnhof und Hauptstrasse als Baustellen

Und auch beim Bahnhof läuft nicht alles rund. Insbesondere der Busbahnhof wird den heutigen Anforderungen nicht mehr gerecht; er ist für Gelenkbusse zu klein und die Terminals auch nicht behindertengerecht. Geplant ist ein neuer Busbahnhof an der Stelle, wo heute der Holzverlad untergebracht ist. Zugleich soll der Bahnhof auch rückwärtig erschlossen und Parkraum geschaffen werden.

Der heutige Busbahnhof wird den Anforderungen nicht mehr gerecht.



Marc Fischer (10. Oktober 2017)

Eine weitere Baustelle ist die Hauptstrasse. Sie ist in die Jahre gekommen und als «Shoppingmeile» auch nicht sonderlich einladend. Die Gemeinde hat deshalb ein Sanierungs- und Umgestaltungsprojekt ausgearbeitet. Nur: Dieses wurde samt 6,4-Millionen-Franken-Kredit an der Gemeindeversammlung im Juni bachab geschickt. Der Gemeinderat ist nun gefordert, nachzubessern und im zweiten Anlauf ein Projekt vorzulegen, das mehrheitstauglich ist.

Neben diesen Überfliegern, welche die Gemeinde noch Jahre begleiten dürften, geht es für Frick auch darum, die Infrastruktur zu erneuern und weiter zu planen. Als neue Projekte, die im kommenden Jahr angegangen werden, nennt Gemeindeschreiber Michael Widmer die Sanierung des Turner- und Sportplatzweges sowie die Sanierung und Erschliessung der Zwidellen.

Weitergearbeitet wird an der Teilrevision der Nutzungsplanung – dem für die Gemeinden zentralen Instrument für die Raumentwicklung. Zudem kann im kommenden Jahr laut Widmer ein Grossprojekt abgeschossen werden: die Schulraumplanung.

Immer wieder Diskussionen um Zusammenarbeit

Mit der Nachbargemeinde Gipf-Oberfrick bestehen in vielen Bereichen enge Verflechtungen – was nicht immer und nicht bei allen gut ankommt. So scheiterte die geplante Zusammenlegung der beiden Oberstufen am Widerstand aus Gipf-Oberfrick und so kam es erst kürzlich zu einem Disput zwischen Gemeinderat und einer Gruppe Einwohnern, als es um die Zukunft des Brunnenmeisterdienstes ging.

Der amtierende Brunnenmeister von Gipf-Oberfrick, Siegfried Mettauer, geht Ende Jahr in Pension und der Gemeinderat beschloss, dessen Stelle nicht mehr neu zu besetzen, sondern die Brunnenmeisterdienste an Frick auszulagern. Die Gruppe Gipf-Oberfricker sah das anders und verlangte vom Gemeinderat, dass der Auslagerungsentscheid vors Volk kommt. Darauf trat der Gemeinderat nicht ein – und die Gruppe reichte beim Kanton Beschwerde ein. Der Entscheid steht noch aus.

Aufwertung der Dorfmitte wird angegangen

Ein Projekt, das dereinst auch beide Gemeinden tangiert und für das es bereits einmal eine Projektskizze gab, ist die rückseitige Erschliessung des Bahnhofes. Gipf-Oberfrick würde von einer besseren Erschliessung des Bahnhofes für seine Einwohnerinnen und Einwohner profitieren, Frick von einer Verkehrsentlastung, da dann der Verkehr Richtung Eiken-Basel nicht mehr durchs Dorf müsste.

Die Gemeinden Frick und Gipf-Oberfrick suchen immer noch nach einer umsetzbaren Lösung für die Norderschliessung des Bahnhofs Frick.

Nadine Böni (22. März 2019)

Aktuell beschäftigen die Gemeinde laut Gemeindeschreiber Urs Treier mehrere grössere Projekte, so die Aufwertungsmassnahmen Dorfmitte, eine Fotovoltaikanlage auf dem Friedhofsgebäude sowie die Sanierung des Maiweges – alles Projekte, die im kommenden Jahr angegangen werden sollen. Abgeschlossen werden können 2022 die Sanierung des oberen Schulhauses sowie die Sanierung der Bleumatthalde. Treier sagt:



«Die gesamten Investitionen im Jahre 2022 für die neuen Projekte und die Projekte, die abgeschlossen werden können, belaufen sich auf 3,4 Millionen Franken.»