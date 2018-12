Nino ist ein kleiner Star. Hunderte Fotos gibt es von ihm auf der Social-Media-Plattform Instagram – und fast 2200 Menschen verfolgen dort als Abonnenten, was der Rheinfelder Stadtkater so treibt. Der Account «nino_von_rheinfelden» zeigt Nino auf der Sitzbank beim Hotel Schiff, Nino auf dem «Inseli», Nino im Schaufenster eines Ladens. Und seit einigen Monaten auch: Nino im Stadtbus. Denn der rote Kater lässt sich manchmal sogar über die Rheinbrücke chauffieren.

Jolanda Schaffner lacht, als sie davon erzählt. Sie ist Inhaberin des Geschenke- und Dekorationsladens «Wohnhuus» in der Marktgasse und kennt Nino seit Jahren. In ihrem Laden sitzt er ab und zu im Schaufenster und schaut dem Treiben auf der Gasse zu. Es ist eines seiner Lieblingsplätzchen, seit er hier in der Altstadt lebt.

Er blieb einfach

Ninos Besitzer zogen vor einigen Jahren an den Rand der Altstadt, nur einige Gassen weiter. Nino aber blieb. «Trotz mehrmaliger Versuche, ihn an sein neues Zuhause zu gewöhnen, ist er immer wieder zurückgekommen», sagt Schaffner. So nahmen sich die Altstadtbewohner und die Ladenbesitzer dem Kater an – und haben ihm gleich mehrere Zuhause geschaffen.

Eine Familie in der Altstadt bietet ihm nachts einen Unterschlupf, sie betreibt auch den Instagram-Account. Im Restaurant Feldschlösschen am Rhein ist sein Impfausweis hinterlegt, sollte es mal einen medizinischen Notfall geben.