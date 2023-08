Zeihen «Unterwegs hörst du nur das Rattern der Kiste»: Wenn Andrin und Iven Dietiker in der Seifenkiste sitzen, geht es um den Sieg Es ist ein Spektakel für die jungen Fahrerinnen und Fahrer sowie für das Publikum, das immer zahlreich erscheint: Am Wochenende findet das traditionelle Seifenkisten-Derby in Zeihen statt. Mittendrin: Familie Dietiker. Die Dietiker-Brüder Andrin und Iven möchten wieder ganz vorne mitmischen – bei der «Zeiher Formel 1», wie Iven das Rennen nennt.

Am Sonntag ist in Zeihen wieder Zeit für das traditionelle Seifenkisten-Derby. Eine Familie steckt dabei mittendrin. Das ganze nächste Wochenende steht bei der Familie Dietiker ganz im Zeichen des Seifenkistenrennens im Dorf. «Hochspannung» herrsche jeweils von Freitagabend an bei Familie Dietiker zu Hause, so Eliane Dietiker.

Am Abend treffen die letzten Anmeldungen für das Rennen bei Speaker Michel Dietiker ein. Am Samstagmorgen wird die Wirtschaft beim Festgelände aufgestellt, am Nachmittag – «Papi darf dann nicht gestört werden» – aktualisiert Michel Dietiker alle Dossiers der Fahrerinnen und Fahrer, die er akribisch führt, und am Sonntagmorgen ist die ganze Familie vor Ort an der Eichwaldstrasse.

Michel Dietiker als Kommentator oben auf der Hebebühne, Eliane Dietiker als Streckenposten gleich auf den ersten Metern – und Andrin und Iven Dietiker sind als Fahrer am Start. Ein bisschen nervös, aber fokussiert.

Andrin und Iven Dietiker sind erfolgreiche Seifenkisten-Piloten. Am Wochenende starten sie am Heimrennen in Zeihen. Bild: Karin Pfister

Andrin ist 15 Jahre alt, Iven 12; beide fahren, seit sie dürfen; in Zeihen ist das ab dem sechsten Altersjahr und beide sind erfolgreich, wovon die zahlreichen Pokale der vergangenen Jahre zeugen.

Beide wollen zuoberst auf das Podest

Das Ziel ist klar: Es geht wie immer um den Sieg. Andrin möchte den ersten Platz vom vergangenen Jahr verteidigen, Iven nach diversen zweiten und dritten Plätzen zuoberst aufs Podest steigen und «schneller sein als mein Bruder.» Ein Direktduell gab es noch nie, da die Brüder in verschiedenen Kategorien eingeteilt werden. Und dabei 2022 ausgerechnet vom eigenen Vater, dem Speaker auf der Hebebühne hoch oben über der Rennstrecke, verwechselt wurden. Eliane Dietiker: «Er hat während der Fahrt von Andrin immer von Iven gesprochen», erinnert sie sich schmunzelnd.

Andrins Fahrt beginnt jeweils mit einem Geheimtrick: «Ich binde mir die Schuhe nochmals, obwohl sie schon gebunden sind; wie ich es vor jedem Fussballmatch auch mache.» Dann fährt er los. «Beim ersten Lauf habe ich den Fuss noch in der Nähe der Bremse, danach gebe ich Vollgas.» Sein Höhepunkt sei jeweils die grosse Kurve, wo die meisten Zuschauerinnen und Zuschauer stehen, welche die Fahrenden lautstark unterstützen, aber: «Das Publikum sehe und höre ich nicht. Ich bin auf die Strecke konzentriert.»

Bis jetzt sei er immer unfallfrei durch alle Läufe gekommen, ausser: «Einmal habe ich einen Töggel von der grossen Kurve bis ins Ziel hinunter mitgeschleppt.»

Noch nie in den Strohballen gelandet

Auch Bruder Iven hatte noch nie einen Strohballencrash oder sich mit der Kiste gedreht. «Die Zuschauerinnen und Zuschauer nehme ich jeweils gar nicht wahr; unterwegs höre ich nur das Rattern der Kiste», sagt auch Iven.

Seine Lieblingsstelle ist die kleine Kurve vor dem Ziel. «Ich versuche da nur mit dem Lenkrad und ohne Bremse durchzukommen.» Wer die Kurve live gesehen hat, weiss, wie risikoreich dieses Unterfangen ist. Viel Spielraum gibt es bei diesen Töggeln nicht und wer es nicht schafft, verliert viele wertvolle Sekunden.

Am Sonntag um 11 Uhr startet der erste Lauf des diesjährigen Derbys. Die Fahrerinnen und Fahrer sind mit Mietkisten oder eigenen Kisten unterwegs. Andrin konnte mehrere Kollegen von der Oberstufe Frick zum Mitmachen animieren und freut sich deshalb besonders. Er hofft ausserdem auf eine gute Startnummer, denn «das gibt zusätzlich Selbstvertrauen.»