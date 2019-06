Die Empörung ist Cyrill Steinacher auch wenige Tage nach dem Vorfall deutlich anzuhören. «Ich verspüre Wut und Unverständnis», sagt er. Der Grund: In der Nacht auf Samstag wurden dem Hobby-Schafzüchter sechs schwarze Lämmer von der Weide zwischen Hottwil und Mandach gestohlen. «Ich begreife es nicht: Wohin soll das denn noch führen in der Schweiz, wenn jetzt Lämmer geklaut werden? Was kommt als Nächstes?», fragt Steinacher, ohne eine Antwort zu erwarten.

Beim allmorgendlichen Kontrollgang auf der Weide am frühen Samstag habe er bemerkt, dass in der Herde mit rund 50 Tieren mehrere Lämmer fehlten. Sie waren zwischen drei und sechs Monate alt und brachten jeweils um die 20 Kilogramm auf die Waage. Für den Landwirt war sofort klar, dass die Jungtiere nicht einfach so verschwunden sind. «Selbst wenn es im Zaun ein Loch gehabt hätte – die Lämmer wären bei ihren Muttertieren geblieben oder zumindest ganz in der Nähe», erklärt Steinacher. «Es kam also nur ein Diebstahl infrage.»