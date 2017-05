Doris Müller, die OK-Präsidentin des Schupfart Festivals, freut sich bereits jetzt auf die drei Festivaltage im September. «Es ist ein Programm aus einem Guss», sagt sie, nachdem nun auch das Geheimnis um die letzten Namen gelüftet ist. Für den Freitag, 22. September, konnten die Organisatoren den Schweizer Newcomer Nemo verpflichten. Er gewann dieses Jahr mit 17 Jahren als jüngster Gewinner in der Geschichte einen Swiss Music Award als «Best Talent». Nemos Singles «Blockbuster» und «Himalaya» sind bereits viel gespielte Radiohits.

«Angesagter Name»

«Nemo ist ein angesagter Name in der Schweiz», so Doris Müller, «und er passt hervorragend in unser Programm.» Dieses wird am Freitag mehr von Rap und Hip-Hop geprägt sein als auch schon. Schliesslich stehen neben Nemo auch «Die Fantastischen Vier» auf der Bühne. Die deutschen Hip-Hop-Pioniere kommen auf ihrer «Vier und Jetzt»-Tour erstmals nach Schupfart. Dritter Act am Freitag ist der Schweizer Soulsänger Seven.