Handball Schwächen in der zweiten Halbzeit: Der TV Möhlin verliert das Derby klar Bei der 30:22-Niederlage gegen Birsfelden vermochten die Fricktaler Handballer lediglich am Start zu überzeugen. Danach dominierte das Baselbieter Heimteam die Partie und die Gäste hatten das Nachsehen. In der Chancenauswertung wie auch defensiv waren die Möhliner in der zweiten Halbzeit die schwächere Mannschaft.

Schon in der Hinrunde triumphierte Birsfelden zuhause gegen den TV Möhlin. Bild: Michi Mahrer (23. Oktober 2021)

Der TV Möhlin startete konzentriert in die Nationalliga-B-Partie auswärts gegen Birsfelden. So erzwangen die Fricktaler gleich einen langen Birsfelder Angriff, in dem die Schiedsrichter ein Zeitspiel anzeigen mussten. Den ersten Abschluss blockte die Verteidigung und da Ciril Spring den anschliessenden Gegenstoss mit einem Foul unterband, schickten die Schiedsrichter den Baselländer mit einer Zweiminutenstrafe auf die Bank.

Die Platzherren überstanden die Zeitstrafe jedoch mit nur einem Gegentor, Ulmer verwandelte einen Gegenstoss zum 0:1. Die Fricktaler lieferten weiter eine saubere Deckungsarbeit ab und so dauerte es bis zur achten Minute, bis Spring am Kreis vergessen ging und für Birsfelden zum 1:3 traf. Jan Waldmeier vom Flügel und Armin Sarac mit einem unhaltbaren Knaller ins Lattenkreuz hatten in der Zwischenzeit zum 0:3 erhöht.

Überzahlsituation genutzt, um nach 24 Minuten auszugleichen

Möhlins Defensive bereitete dem Gegner weiterhin Schwierigkeiten und auch Dennis Grana im Tor hatte mit seinen Paraden einen wesentlichen Anteil an der Führung der Gäste. Nach zehn gespielten Minuten traf Sarac zum verdienten 6:9 für die Aargauer. Birsfelden fand im Anschluss etwas besser ins Spiel und konnte seine Angreifer zunehmend in bessere Abschlusspositionen bringen. Das Heimteam nutzte schliesslich eine Überzahlsituation, um nach 24 Minuten auszugleichen.

Ein missglücktes Kreisanspiel von Möhlin nach 25 Minuten ermöglichte Birsfelden einen Tempogegenstoss, den sie zur erstmaligen Führung nutzten (11:10). Zwei Sekunden vor dem Pausenpfiff gelang Jan Reichmuth aber noch ein Treffer von der Siebenmeterlinie zum 12:10 Pausenstand. Trotz Überzahl konnte das Heimteam die Führung in den ersten Minuten nach der Pause noch nicht ausbauen.

Das Resultat war eine ausgeglichene Partie. Keiner der Kontrahenten konnte sich einen entscheidenden Vorteil herausspielen. Nach zwei kurz aufeinanderfolgenden Zeitstrafen gegen Ömer Koc glich Armin Sarac für Möhlin zum 17:17 (41. Minute) aus.

Doch der Ausgleich schien Birsfelden überhaupt nicht zu beirren. Im Gegenteil, das Heimteam legte einen Zacken zu und vermochte sich sogar in Unterzahl erneut von Möhlin zu distanzieren 21:12 (44. Minute).

Zweite Halbzeit gehörte Birsfelden

Möhlin gelang es nicht, den Spielfluss der Heimmannschaft zu unterbrechen. In der Chancenauswertung wie auch defensiv waren die Fricktaler in der zweiten Halbzeit die schwächere Mannschaft.

Nachdem in der 54. Minute bei einem Spielstand von 24:19 Birsfeldens Torwart Yasin Kühner einen Siebenmeter parierte, sahen die Prognosen für Möhlin bereits düster aus und die Baselländer liessen sich den Sieg auch nicht mehr aus den Händen nehmen.