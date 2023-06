Pontoniere Schwaderloch kürt die Schweizer Meister: Die Fricktaler wollen gute Organisatoren sein – aber auch den Titel verteidigen Der Schwaderlocher Pontonier-Fahrverein ist bereit: Die Schweizer Meisterschaft und das Rayonwettfahren der Rheinsektionen können kommen. Etwa 900 Wettkämpferinnen und Wettkämpfer werden erwartet. Neben dem Sportlichen will das OK Besucherinnen und Besucher auch mit dem umfangreichen Unterhaltungsprogramm locken.

Die Schwaderlocher Pontoniere stemmen zum zweiten Mal eine Schweizer Meisterschaft. 900 Wettkämpferinnen und Wettkämpfer werden erwartet. Bild: zvg

Der Countdown läuft, die Spannung steigt. Das Wochenende vom 23. bis 25. Juni rückt näher. Und damit der Grossanlass, den das OK des Pontonier-Fahrvereins Schwaderloch seit vier Jahren vorbereitet: Die Schweizer Meisterschaft und das Rayonwettfahren der Rheinsektionen.

An den drei Wettkampftagen werden im 700-Seelen-Dorf etwa 900 Wettkämpferinnen und Wettkämpfer erwartet. Deren Zahl kann das OK beziffern. Wie viele Zuschauende es sein werden, kann es nur schätzen. Mit etwa 4000 wird gerechnet.

Die Posten, Hindernisse und Plattformen sind auf beiden Seiten des Rheins installiert. Bild: zvg

Nach 2010 ist das zweite Mal, dass die Schwaderlocher Pontoniere eine Schweizer Meisterschaft stemmen. 2000 hatte ein eidgenössisches Wettfahren auf der Agenda der Fricktaler gestanden. Sie sind also in der Organisation solcher Grossanlässe durchaus erfahren. Aber wie das beim Grenzfluss Rhein eben so ist: Die Vorbereitungen dauern länger, weil auch immer auf der deutschen Seite Genehmigungen einzuholen sind.

Die Schwaderlocher sind Titelverteidiger

Das Eidgenössische ist im Grunde auch eine Schweizer Meisterschaft. Es findet aber nur alle drei Jahre statt und hat noch Spezialwettbewerbe im Programm. Beim Eidgenössischen 2022 in Aarburg holten die Schwaderlocher Nico Häusler und Stefan Knecht den Titel in der Kategorie C. Gold gab es für Schwaderloch vergangenes Jahr auch im Sektionsfahren.

Ein Sektionsfahren wird es kommendes Wochenende bei der Schweizer Meisterschaft zwar nicht geben. Dafür steht eine Sektionswertung beim parallel stattfindenden Rayonwettfahren auf dem Programm. Daran teil nehmen die Rheinsektionen, also die Pontoniervereine, die am Rhein zu Hause sind.

Neben den Schwaderlochern sind das fürs Fricktal die Vereine aus Laufenburg, Sisseln, Mumpf, Wallbach und Rheinfelden. Für Häusler haben sie allesamt gute Aussichten, den Schwaderlochern den Meistertitel streitig zu machen.

2023, bei der Schweizer Meisterschaft, sind sie also Titelverteidiger und Organisatoren gleichzeitig. «Dass organisatorisch alles gut über die Bühne geht, ist unser Hauptaugenmerk. Aber klar, auch den Titel würden wir gerne behalten», sagt Vereins- und OK-Präsident Nico Häusler.

Organisatorisch ist alles auf Kurs. «Wir befinden uns in der Feinplanung», sagt Häusler. Landungspodeste für die Boote, Wettkampf- und Bewertungsposten und eine Plattform, auf der ein grosses Festzelt platziert wird, stehen bereits.

Festzelt misst 21 Meter mal 60 Meter

Und das Festzelt wird am Samstag, 17. Juni, aufgebaut. 21 Meter mal 60 Meter sind die Dimensionen. Genügend Raum für die darin befindliche Festwirtschaft und das parallel zum Sportlichen laufende Unterhaltungsprogramm – mit Live-Musik und einem DJ. «Für die ‹Hüttengaudi› mit Buffet à discrétion am Freitagabend haben sich schon 400 Gäste angemeldet», sagt Häusler. Am Freitagabend wird die auch die neue Vereinsfahne der Schwaderlocher enthüllt, ein besonderes Highlight.

Das Wettkampf- und Festgelände liegt abseits des Dorfes. Von den aufs Dorf verteilten Parkplätzen gelangen die Besucherinnen und Besucher mittels Shuttlebus oder zu Fuss dorthin.

Der Parcours steht und die Gastgeber, die Schwaderlocher Pontoniere, sind ihn auch schon abgefahren. Bild: zvg

Den auch schon stehenden Parcours mit den Hindernissen, wie etwa dem auf deutscher Seite erstellten Wettkampfpfeiler, wertet Häusler als anspruchsvoll und mit vielen technischen Elementen versehen.

Aber mit einem müssen die Schwaderlocher wohl rechnen – mit einem angesichts der fortbestehenden Trockenheit weiter fallenden Rheinpegel, Niedrigwasser und geringer Strömung. Häusler sagt: «Wir hätten es gerne anders, aber wir Pontoniere müssen mit der Natur und ihren Launen leben.»