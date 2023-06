Schwaderloch Positive Bilanz der Schweizer Meisterschaft: Schwaderlocher Pontoniere können den Titel verteidigen Mit dem dreitägigen Wettkampf am Wochenende hat der Pontonierfahrverein Schwaderloch einen Mega-Event auf die Beine gestellt. Jetzt ist die Schweizer Meisterschaft im Pontonierfahren schon wieder Geschichte. Und das OK blickt auf einen gelungenen Anlass zurück – sportlich wie auch organisatorisch.

Die drei Wettkampf- und Festtage der Schweizer Meisterschaft der Pontoniere und des Rayonwettfahrens der Rheinsektionen sind vorüber. Der Pontonierfahrverein Schwaderloch, Gastgeber des Mega-Events, kann wieder durchatmen. Vier Jahre der Vorbereitung sind zu Ende gegangen. Jetzt wird auf dem Festgelände abgebaut und aufgeräumt – und das wohl noch die ganze Woche.

Die Schwaderlocher Nils Kramer und Martin Peterhans sind im Einzelfahren in der Kategorie C Schweizer Meister im Pontonierfahren geworden. Bild: zvg

Die Schwaderlocher können sich beim Blick aufs vergangene Wochenende gleich doppelt freuen. Sportlich vor allem: Denn mit dem Gold von Nils Kramer und Martin Peterhans im Einzelfahren in der Kategorie C, der Königsklasse, konnten sie den Schweizer-Meister-Titel verteidigen. Den Titel von 2022 hatten Nico Häusler und Stefan Knecht beim Eidgenössischen 2022 in Aarburg eingefahren.

Wettkämpfe ohne Verletzungen oder Stürze ins Wasser

Auch das Rayonwettfahren der Rheinsektionen hätte eigentlich, weil die höchste Punktzahl, Schwaderloch gewonnen. Weil der Verein aber ausser Konkurrenz gestartet war, sind die Mumpfer offiziell die Sieger.

Vom 23. bis 25. Juni fand die Schweizer Meisterschaft der Pontoniere in Schwaderloch statt. Bild: Hans Christof Wagner

Auch organisatorisch kann Alex Frei, im OK für die Medien zuständig, eine positive Bilanz ziehen. Die 900 Wettkämpferinnen und Wettkämpfer haben sämtlich heil, unverletzt und ohne Stürze in den Rhein den Parcours absolviert. Etwa 450 Schiffe waren am Start und traten in sechs Kategorien an. Mit rund 4000 Besucherinnen und Besuchern hatte das OK gerechnet. Und so viele dürften es auch gewesen sein, schätzt Frei.

Shuttle-Bus des Militärs kam gut an

Meist seien die nahe des Wettkampfgeländes und noch auf Etzger Gebiet gelegenen Parkplätze voll belegt gewesen, erzählt Frei. Doch dank des vom Militär eingerichteten Shuttle-Busses sei auch von dem in Schwaderloch eingerichteten Parkplatz die Anbindung ans Gelände gut gewesen.

Die im Halbstundentakt fahrenden Busse hätten weitere Stellen in Schwaderloch angesteuert und zudem auch die Unterkünfte der Wettkämpfenden in Leibstadt, sagt Frei.

Ein vom Militär gestellter Shuttle-Bus verband den in Schwaderloch eingerichteten Parkplatz mit dem Wettkampfareal. Bild: Hans Christof Wagner

Viele haben die Wettkämpfe auf dem Fluss beobachtet. Viele sind aber auch am Abend präsent gewesen – bei den vom OK organisierten Musik- und Partyanlässen. Mehr als 400 Personen hätten sich bei der Hüttengaudi im Festzelt befunden.

Nach 2010 war es das zweite Mal, dass die Schwaderlocher Pontoniere eine Schweizer Meisterschaft stemmten. 2000 hatte ein eidgenössisches Wettfahren auf der Agenda der Fricktaler gestanden. Sie waren also in der Organisation solcher Grossanlässe durchaus erfahren.

Dann kann der nächste bald kommen? «Eher nicht. Der Turnus von etwa zehn Jahren hat sich gut bewährt», sagt Alex Frei lachend.