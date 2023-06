Schwaderloch Das Schweizer Kreuz weist den Weg: 900 Pontonierinnen und Pontoniere ringen auf dem Rhein um den Meistertitel Der Pontonier-Fahrverein Schwaderloch hatte am Wochenende als Organisator der Schweizer Meisterschaft und des Rayonwettfahrens der Rheinsektionen alle Hände voll zu tun. Seit vier Jahren am Vorbereiten, bot der Verein alle Kräfte auf, um den Teilnehmenden und den Besuchenden ein unvergessliches Erlebnis zu bieten.

Vom 23. bis 25. Juni fand die Schweizer Meisterschaft der Pontoniere in Schwaderloch statt. Bild: Hans Christof Wagner

Das Schweizer Kreuz weist den Weg. Wo es hängt, gilt es durchzufahren, winken mit zehn die meisten Punkte – und das am ersten Felsen, beim Einfahren in die Brückenlinie wie auch am Zieleinlauf.

Es ist Samstag, es ist Hauptkampftag bei der Schweizer Meisterschaft der Pontoniere und des Rayonwettfahrens der Rheinsektionen. Das Gros der Schiffe geht jetzt an den Start – etwa 350 und mit 163 das Gros davon in der Kategorie C, den Männern zwischen 20 und 42 Jahren.

Mumpfer mit 15 Schiffen am Start

Sisseln, Wallbach und Rheinfelden haben schon am Vormittag den Parcours absolviert. Nach der Mittagspause sind von den Fricktalern noch die Mumpfer am Start. 15 Schiffe besetzen sie. Und es sind wirklich nur Mumpfer. Denn in der Kategorie F, den Frauen, schicken sie keine ins Rennen.

Der Rheinpegel ist seit dem Freitag schon wieder leicht gefallen. Und das heisst weniger Tempo beim flussabwärtsfahren, aber auch weniger Gegendruck an den Hindernissen.

Die Mumpfer, die in Schwaderloch 15 Schiffe an den Start schickten, machen sich bereit für den Wettkampf. Bild: Hans Christof Wagner

Die Schwaderlocher, mit Nico Häusler und Stefan Knecht und ihrem Sieg beim Eidgenössischen 2022 in Aarburg Titelverteidiger in der Kategorie C, sind wie die Laufenburger mit Wettkampftag Freitag schon durch.

Wie es für sie gelaufen ist, können Vereins- und OK-Präsident Nico Häusler sowie Pressechef Alex Frei im Moment noch nicht abschätzen. «Es war eher etwas durchzogen mit teils positiven Rückmeldungen», sagt Frei. «Aber bei manchen ist der Plan wohl nicht ganz aufgegangen», schiebt er nach.

Titelverteidiger und Gastgeber der Schweizer Meisterschaft 2023

Titelverteidiger und Gastgeber der Schweizer Meisterschaft 2023 – für die Schwaderlocher Pontoniere, die den Grossanlass seit vier Jahren vorbereitet haben, keine leichte Doppelaufgabe. Sie haben 900 Wettkämpferinnen und Wettkämpfer zu Gast, müssen einen reibungslosen Ablauf gewährleisten und den Zuschauerinnen und Zuschauern Spannung auf dem Wasser bieten.

19 Bilder 19 Bilder Vom 23. bis 25. Juni 2023 fand die Schweizer Meisterschaft der Pontoniere in Schwaderloch statt. Hans Christof Wagner / Aargauer Zeitung

Und das Treiben auf dem Rhein lässt sich wunderbar von der Terrasse des 21 Meter mal 60 Meter grossen Festzelts beobachten. Das haben die Schwaderlocher eigens so attraktiv positioniert. Alleinunterhalter «Benny» hat es am Nachmittag im Zelt etwas schwer. Kein Wunder, die Sonne scheint und alles drängt nach draussen.

Auf dem Wasser bietet sich den Zuschauenden die Vielfalt des Pontoniersports dar. In einer Mischung aus Zeit und Technik gilt es, den von den Schwaderlochern angelegten Parcours zu bewältigen – im Wechsel vom Stachel an den Uferpassagen zum Ruder auf der Flussmitte. Und eben dort zu passieren, wo es die meisten Punkte gibt, dort – wo das Schweizer Kreuz prangt.

Schwaderloch kann den Titel erfolgreich verteidigen

Und am Ende hat es erneut für die Schwaderlocher gereicht. Sie verteidigten den Titel in der Kategorie C, der Königsklasse: Nils Kramer und Martin Peterhans heissen mit 243.9 Punkten die Schweizer Meister 2023.