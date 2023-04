Schwaderloch Pfähle im Rhein, eine Tribüne am Ufer: So bereiten sich die Pontoniere auf die Schweizer Meisterschaft vor In seiner über 100-jährigen Geschichte hat der Pontonier-Fahrverein Schwaderloch schon so manchen Grossanlass durchgeführt – in knapp drei Monaten folgt nun der nächste: Zur Schweizer Meisterschaft werden rund 1000 Teilnehmende und mehr als doppelt so viele Zuschauerinnen und Zuschauer erwartet. Eine Herausforderung für den Verein – und das ganze Dorf.

Vor einigen Wochen wurden durch ein Bataillon der Schweizer Armee mehrere Pfähle in den Rheingrund gerammt. Bild: zvg

Es ist nicht mehr zu übersehen: Da kommt etwas Grosses auf Schwaderloch und die umliegenden Gemeinden im Fricktal und Zurzibiet zu. Ende Februar haben am Rhein die Aufbauarbeiten für die Pontonier-Schweizer-Meisterschaft begonnen. Der Pontonier-Fahrverein Schwaderloch ist am Wochenende vom 23. bis 25. Juni deren Gastgeber.

Seit gut vier Jahren ist das Organisationskomitee aktiv an der Planung und Realisierung des Grossanlasses. Zusammen mit allen Vereinsmitgliedern wurden schon Hunderte von Arbeitsstunden investiert. Das Führungsgremium selbst besteht aus fünf, das gesamte OK umfasst 20 Personen. «Wir sind gut drin. Bis zum Anlass stehen uns aber noch intensive Wochen bevor», sagt Nico Häusler, Vereinspräsident und OK-Chef in Personalunion.

Das Ziel ist die Titelverteidigung

Das Fest- und Wettkampfgelände liegt dabei zwischen Schwaderloch und Etzgen. Während des Aufbaus erhielten die Pontoniere Unterstützung von der Schweizer Armee, genauer: vom Katastrophenhilfe Bereitschaftsbataillon. Dieses hat unter anderem einen Holzpfeiler auf deutscher Seite und den Flussgrund gerammt. «Er wird ein Wettkampfhindernis darstellen», sagt Häusler.

Der Pfeiler, auch Pfahljoch genannt, stellt einen Wettkampfposten auf dem anspruchsvollen Parcours dar. Bild: zvg

An Land wurden ausserdem auf beiden Seiten des Rheins mehrere Landungspodeste für die Boote errichtet. Dazu kommen weitere technische Wettkampf- und Bewertungsposten und eine Plattform, auf der ein grosses Festzelt platziert wird. «So können die Zuschauerinnen und Zuschauer das Wettkampfgeschehen von so nah wie möglich beobachten», sagt Häusler.

Als die Mitgliedschaft 30 Rappen kostete Einst, da war jeder 20. Schwaderlocher ein Pontonier. Das war im angenommenen Gründungsjahr des Vereins, 1900, als im Dorf 448 Personen wohnten und die Pontoniere immerhin 25 Mitglieder zählten. Angenommenes Gründungsjahr übrigens, weil von den Dokumenten aus der damaligen Zeit ausgerechnet das älteste Protokollbuch irgendwann verloren gegangen ist. Was aber dank einem Kassenbuch von damals klar ist: Die Mitgliedschaft kostete monatlich 30 Rappen. Der Pontonierverein hat seither seinen festen Platz im Dorfleben. Heute zählt er knapp 50 Aktivmitglieder sowie über 100 Passivmitglieder und mehrere Ehrenmitglieder. Ihnen allen steht am Wochenende vom 23. bis 25. Juni ein Grossanlass bevor: Der Verein führt dann die Pontonier-Schweizer-Meisterschaft mit rund 1000 Teilnehmenden durch.

«Der Parcours wird technisch wie auch von Kraft und Ausdauer her sicher eine Herausforderung», ist er überzeugt. Wobei die Schwaderlocher natürlich ein grosses Ziel haben: Sie wollen ihren Meistertitel in der Königskategorie C, Männer im Alter ab 20 bis 42 Jahren, verteidigen.

Bis zu 4500 Zuschauerinnen und Zuschauer

Rund 1000 Pontoniere erwarten die Schwaderlocher zu den Wettkämpfen in den verschiedenen Kategorien. Hinzu kommen zwischen 3500 und 4500 Zuschauerinnen und Zuschauer. «Da wird ganz schön etwas los sein», freut sich Häusler. Für An- und Abreise gibt es einen Shuttlebus zwischen Dorf und Festgelände sowie «Heigo-Taxis» an die Bahnhöfe von Laufenburg und Kleindöttingen. Ausserdem gibt es verschiedene Übernachtungsmöglichkeiten vor Ort, etwa einen Zeltplatz.

Organisiert wird der Anlass von einem 20-köpfigen OK. Im Bild das Führungsgremium mit (v. l.) Stefan Huber, Roger Treier, Fabian Frei, Nico Häusler und Nils Kramer. Bild: zvg

Den Besucherinnen und Besuchern sollen neben einem spannenden Wettkampf auch ein umfangreiches Rahmenprogramm und eine vielseitige Kulinarik geboten werden. Am Freitagabend etwa findet neben der «Hüttengaudi» samt Schweizer Buffet – dafür ist eine Anmeldung notwendig – und musikalischer Unterhaltung auch die Weihe der neuen Vereinsfahne statt. Am Samstag und Sonntag gibt es neben sportlichen Wettkämpfen ebenfalls musikalische Unterhaltung.

Dabei können die Organisatoren auf Erfahrungen aus vergangenen Jahren zurückgreifen. So fanden 2010 bereits Schweizer Meisterschaften und 2000 eidgenössische Wettkämpfe in Schwaderloch statt. Von 2010 sind auch jetzt wieder Mitglieder im OK vertreten. «Von ihrem Erfahrungsschatz können wir enorm profitieren. Sie stehen uns bei Fragen zur Seite und denken an Dinge, die wir ansonsten womöglich vergessen hätten», sagt Nico Häusler.