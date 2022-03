Schutz vor Parasiten Gefahr im Naherholungsgebiet: Mit dem Frühlingsbeginn sind die Blutsauger auf dem Vormarsch Ab Mittwoch ziehen die Temperaturen an. Dadurch sind Zecken im Gras und Unterwuchs vermehrt aktiv. Beim Picknick oder Waldspaziergang, heisst es dann: Obacht. Für den Parasiten ist das Fricktal prädestiniert. Die AZ zeigt, was Experten raten, um das Risiko zu minimieren.

Durch ihren Stich können Zecken Krankheitserreger, die etwa zu Borreliose oder FSME führen können, auf den Wirt übertragen. Stephan Jansen (Keystone/EPA)

Es ist keine schöne Zahl: 279 Personen steckten sich 2021 schweizweit mit FSME an – einer Krankheit, die zu einer lebensbedrohlichen Gehirn- und Hirnhautentzündung führen kann. Übertragen wird sie von einem stecknadelkopfgrossen Parasit: der Zecke.

Mittlerweile gilt fast die komplette Schweiz – bis auf Genf und das Tessin – als FSME-Risikogebiet. Gemäss Werner Tischhauser, Vizepräsident der Liga für Zeckenkranke Schweiz, fühlen sich die Blutsauger dort, wo es Flüsse, Feuchtigkeit und Mischwald hat – und Wirte wie Tiere oder Menschen – besonders wohl.

Das Fricktal ist für Zecken prädestiniert

Wenig verwunderlich also, dass das Fricktal mit seinen vielen Bächen und Flüssen, dem Rhein und seinen acht Naturwaldreservaten für die Zecken prädestiniert ist. Das weiss auch Kurt Steck, Leiter der Forstverwaltung Rheinfelden. Er sagt:

«Die Mitarbeitenden im Wald sind alle gegen FSME geimpft.»

Dass die meisten Zecken sich aus der Höhe auf den Wirt fallen lassen, ist dabei ein Ammenmärchen. Sie lauern etwa im Grass oder Gebüsch. Lange Kleidung sei eine Schutzmassnahme, eine andere spezielle Sprays. «Es empfiehlt sich, den Körper nach dem Besuch von exponierten Stellen abzusuchen», sagt Steck.

Die Saison, in der Zecken besonders aktiv sind, beginnt je nach Witterung im März und endet im November. «Sobald die Temperaturen an südlich exponierten Lagen wieder deutlich über null Grad Celsius ansteigen, kann man mit aktiv auflauernden Zecken rechnen», sagt Tischhauser. Das sei letztes Jahr bereits Mitte Januar, dieses Jahr im Februar der Fall gewesen.

Am aktivsten, so Tischhauser, seien Zecken vom April bis Juni. «Dann verzeichnen wir per Prävention-App ‹Zecke› am meisten Zeckenstiche aus den Naherholungsgebieten.» Ideal für die Blutsauger sind eine relative Luftfeuchtigkeit von über 80 Prozent und Temperaturen zwischen 15 und 25 Grad Celsius.

Wetter kommt Zecken ab Mittwoch entgegen

Insofern heisst es für Spaziergänger bei ihrem Streifzug durch den Wald ab Mittwoch besonders vorsichtig zu sein. Gemäss Wetterprognosen klettern die Temperaturen ab diesem Tag deutlich in den zweistelligen Bereich. Angst davor, dass sich Zecken in den eigenen vier Wänden einnisten, müsse man aber nicht haben. Tischhauser sagt:

«Ein ‹normales› Wohnraumklima ist zu trocken, im Haus können Zecken nicht lange überleben, ausser es ist feucht.»

Im stationären Bereich hat das Gesundheitszentrum Fricktal (GZF) seit 2015 insgesamt 17 Krankheitsfälle durch Zeckenstiche erhoben. Der weitaus grössere Teil von Zeckenstichen jedoch – falls nicht beim Hausarzt oder in der Apotheke bereits betreut – würde am GZF ambulant über den Notfall erfolgen, so GZF-Sprecherin Miriam Crespo.

Nach einem Stich, so Crespo, sollte die Zecke rasch mit einer Pinzette entfernt werden: «Nahe der Haut am Kopf fassen und herausziehen; nicht drehen, nicht quetschen.» Die Stichstelle sollte nach der Entfernung desinfiziert werden. Crespo sagt:

«Der Verbleib des Stachels in der Haut ist ungefährlich.»

Nach dem Stich ist es ratsam, die Stelle ab und an zu beobachten. Vorstellig beim Arzt sollte man werden, wenn eine Rötung von über zwei Zentimetern oder grippale Symptome auftreten, so Crespo.