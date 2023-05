Schupfart Sie wollen hoch hinaus: Auf dem Schupfarter Flugplatz trifft sich am Wochenende die Segelflug-Elite Auf dem Schupfarter Flugplatz findet über das Auffahrtswochenende sowohl die Junioren-Schweizer Meisterschaft als auch die Elite-Regionalmeisterschaft im Segelflug statt. Rund 30 Pilotinnen und Piloten aus der ganzen Schweiz werden erwartet – wobei das Organisationsteam derzeit vor allem die Wetterprognosen genauestens verfolgt.

Fast 30 Pilotinnen und Piloten nehmen an den beiden Segelflugwettbewerben teil. Bild: Nadine Böni (3. 6. 2021)

Hildi Schönmann lacht und sagt dann: «Nächste Frage, bitte.» Was sie nicht beantworten möchte, ist die vermeintlich einfache Frage, wie oft sie derzeit auf die Wetterprognosen für die kommenden Tage schaue. Und sie beantwortet sie damit indirekt: Sie schaut häufig darauf.

Schliesslich spielt das Wetter eine der Hauptrollen, wenn sich vom 17. bis 21. Mai fast 30 Segelpilotinnen und -piloten an den Junioren-Schweizer-Meisterschaften sowie der Elite-Regionalmeisterschaft auf dem Flugplatz Schupfart messen. Schönmann ist in die Organisation der Anlässe involviert.

Die Gleichung dabei ist einfach: keine Thermik, keine Flüge. Derzeit gehen die Prognosen an den Wettflugtagen von einem Mix aus Wolken und Sonne aus. «Damit könnten wir gut leben», sagt Schönmann.

Pilotinnen und Piloten taktieren in der Luft

So nämlich wären voraussichtlich jeden Tag Flüge möglich. Die Teilnehmenden erhalten dabei täglich eine Route vorgegeben, die sie abfliegen müssen. Je nach Wetterverhältnissen beträgt die Distanz zwischen 50 und 350 Kilometern.

Die Flugzeuge werden voraussichtlich zwischen 11 und 13 Uhr Uhr in die Luft geschleppt. Dort verweilen sie, bis alle oben sind und die Wettbewerbsleitung via Funk die Freigabe für den Start gibt. Allerdings: Der Entscheid, wann sie starten möchten, wird ihnen dabei offengelassen. «Das gibt Möglichkeiten, strategisch zu fliegen», sagt Schönmann. Also etwa zu taktieren, dass die Bedingungen möglicherweise besser werden – und dabei zu riskieren, dass sie sich verschlechtern. Schönmann weiss:

«Solch Fehlentscheide in der Luft können durchaus auch mal dazu führen, dass ein Pilot die Aufgabe nicht erfüllen kann und auf einem Feld landet.»

Über dem Flugplatz Schupfart werden in den nächsten Tagen viele Segelflieger zu sehen sein. Bild: Nadine Böni (3. 6. 2021)

Das Organisationsteam hatte in den vergangenen Wochen alle Hände voll zu tun. Es galt, die Infrastruktur auf dem Flugplatz so auszubauen, dass sie für eine grosse Anzahl Segelflugpiloten und -flieger ausreicht. Es galt, für die Teilnehmenden aus der ganzen Schweiz Übernachtungsmöglichkeiten zu organisieren. Und es galt, sogenannte Schlepper zu organisieren. Sie ziehen die Segler vor dem Wettflug in die Luft.

Die Flüge können in Echtzeit verfolgt werden

Auch ein WLAN-Netz wird für die Anlässe auf dem Flugplatz eingerichtet. Und: Ein Tracking-System, mit dem die Flüge in Echtzeit vom Boden aus verfolgt werden können, entweder direkt auf dem Flugplatz oder auf der Website des Anlasses. Über das System wird am Ende auch ausgewertet, wer die Routen am schnellsten absolviert hat – ohne dabei Kontrollpunkte auszulassen oder einen Luftraum zu verletzen.

Am Sonntag vor der Siegerehrung soll dann noch ein weiteres Highlight stattfinden: ein Segelflug-Kunstflug. «Wenn das Wetter mitspielt», sagt Hildi Schönmann lachend. Die Prognosen wird sie also weiterhin genauestens beobachten.