Schupfart Schneesportlager Schupfart 2023 abgesagt – das Lagerhaus spielte nicht mehr mit Für die Schupfarter Kinder und Jugendlichen ist es schon das dritte Mal, dass das Schneesportlager nicht stattfinden kann. Leiter Roger Hurschler wurde von der Absage ebenfalls überrascht – die Besitzerin des Lagerhauses stornierte den Aufenthalt plötzlich.

Kein Schnee, Sport und Spass: Das Lager für die Schupfarter Kinder und Jugendlichen wurde erneut abgesagt. Jakob Helbig

Völlig unerwartet erreichte Roger Hurschler diesen Spätsommer die Absage des Lagerhauses, in dem das Schneesportlager Schupfart 2023 hätte stattfinden sollen. Seit Jahren sei jenes Haus in Saas-Grund die Wahl für das Lager gewesen. Hurschler schreibt in einer Gemeindenachricht:

«Wir mussten uns für die Absage des Schneesportlagers 2023 entscheiden, was uns ausserordentlich schwerfiel.»

Der Grund tönte wie eine Ausrede

Als Grund wurde von der Lagerhausbesitzerin angegeben, dass der geplante Aufenthalt während der Pandemie zwei Mal storniert wurde. Dies klang für Hurschler jedoch eher nach einer Ausrede, denn während dieser Zeit konnten praktisch keine Lager durchgeführt werden.

Die Besitzerin schrieb Hurschler ausserdem, dass sie enttäuscht war, dass er sich nicht persönlich gemeldet hatte. Dies findet er unverständlich, da er eine schriftliche Stornierung des Lagerhausaufenthaltes als ausreichend empfunden hatte. Hurschler vermutet dies als tatsächlichen Grund für die plötzliche Absage. Er sagt dazu:

«Diese Art und Weise, uns abzusagen, fand ich schade. Das habe ich ihr mitgeteilt und sie hat sich daraufhin nicht mehr gemeldet.»

Besitzerin wollte sich nicht äussern

Gegenüber der «Aargauer Zeitung» wollte die Lagerhausbesitzerin keinen Kommentar abgeben. Die Leiterinnen und Leiter des Lagers waren nun vor eine sehr mühsame Situation gestellt. Sie hatten grosse Schwierigkeiten, ein neues Lagerhaus zu finden, weil bereits alle ausgebucht waren.

Dazu kam, dass mehrere Leiterinnen und Leiter aus privaten Gründen nicht am Lager teilnehmen werden können. Ihre Arbeit basiert auf Freiwilligkeit und Hurschler sagt: «Alle Leitpersonen haben ein Leben neben dem Lager. Ihre Nichtverfügbarkeit für 2023 hat jedoch keinen Zusammenhang mit der Absage.»

Lager soll 2024 stattfinden

Das Leitteam ist laut der Gemeindenachricht zuversichtlich, dass das Lager 2024 endlich wieder durchgeführt werden kann. Voraussichtlich soll es vom 17. bis 24. Februar 2024 stattfinden. Das letzte Schneesportlager ging im Jahr 2020 über die Bühne.

Vorerst muss ein neues Haus sowie neue freiwillige Leiterinnen und Leiter gefunden werden. Hurschler möchte bei der Rekrutierung von neuen Teammitgliedern so vorgehen, wie er das schon immer getan hat:

«Wir werden auf Leute zugehen, Einzelgespräche führen, motivieren und überzeugen.»