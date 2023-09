Schupfart Rockiger Start ins Festivalwochenende: Gölä und Megawatt heizten den Besuchern ein Das Schupfart Festival eröffnete am Freitagabend mit rockigem Sound auf der Bühne. Mit einem gelungenen Auftakt bereitete die Band Megawatt das Publikum auf Gölä vor. Im fast voll belegten Festzelt herrschte eine bombastische Stimmung.

15 Bilder 15 Bilder Die schönsten Bilder vom Auftaktabend des Schupfart-Festivals. Horatio Gollin

Sphärische Musik aus dem Off kündigte den vom Publikum ersehnten Auftritt von Gölä an. Zur Vorstellung der Musiker flogen diese zunächst in Anlehnung an das neue Album U.F.O. als kosmonautische Comiccharaktere auf kleinen Raumschiffen über die Leinwand auf der Bühnenrückwand, bevor Marco Pfeuti alias Gölä und seine Bandmitglieder unter Applaus auf die Bühne kamen.

Mit «Gueti Musig» als erstem Titel stimmte Gölä die Fans im Festzelt des Schupfart Festivals sofort ein. Der Rockmusiker ist seit Ende der 90er Jahre mit seinen mundartlichen Liedern eine beliebte Grösse. 1999 trat er schon einmal beim Schupfart Festival auf. Laut, provokant und frech, aber auch leise und nachdenklich, traf Gölä an diesem Abend wieder den Nerv seines Publikums. Neben neuen Titeln spielte er auch alte Hits wie «Keni Träni meh» und «Indianer». Spätestens bei der Zugabe von «Schwan» stimmte dann auch der letzten Zuschauer mit ein. Mit «I hätt no viu blöder ta» verabschiedete sich Gölä schliesslich.

500 Helfer für drei Festivaltage

Mit Gölä und Megawatt startete das 39. Schupfart Festival des Velo Moto Clubs (VCM) Schupfart am Freitag laut und rockig ins Wochenende. Nur wenige Meter trennten die jubelnden Fans hinter den Absperrgattern von den Musikern auf der Bühne. Die Musikbegeisterten standen dicht gedrängt tief im fast vollen Festzelt. Am 15. September hatten die Helfer das Zelt gestellt, erklärte OK-Präsidentin Doris Müller. 500 Helfer brauchte es dann über die drei Festivaltage hinweg.

Die meisten Helfer kamen aus den Vereinsreihen. Das vielfältige Verköstigungsangebot von Raclette über Älpler-Magronen und Schnitzelbrot bis Bami Goreng und den Betrieb der zahlreichen Bars und Bierbrunnen stemmte der VCM selbst. Unterstützung gibt es beim Abbau der Halleninfrastruktur durch den Velo Club Rheinstern aus Möhlin und den Turnverein Wallbach. Beim Auf- und Abbau des Festzeltes helfen noch Zivilschutzangehörige aus.

Drei Stunden Livemusik mit anschliessender Aftershow-Party

Das Organisationsteam ist ganzjährig im Einsatz, um das Schupfart Festival auf die Beine zu stellen. Die Auswahl der Bands wird immer im Team getroffen. «Wir klären ab, wen wir gerne hätten, und dann wird geschaut, was möglich ist», erzählte Müller. Ihr persönliches Highlight auf dem diesjährigen Festival war der Freitagabend mit Gölä und Megawatt. Die 2021 auf den Swiss Music Awards als Best Breaking Act ausgezeichnete Band Megawatt hatte den Zuschauern schon vor Göläs Auftritt ordentlich eingeheizt.

Mundartliche Songs unterlegt mit rockigem Sound zeichneten auch die Band um Frontmann Thomas Graf aus. Mit «Loieherz», «Felsafescht», «Wia du bisch», «Heimatgfühl» und «Wahri Liabi» von den drei bisher veröffentlichen Alben gewannen die fünf Musiker das begeisterte Publikum für sich. Zusammen brachten Gölä und Megawatt drei Stunden Live-Musik auf die Bühne, bevor der Freitagabend mit einer Aftershow-Party ausklang. DJ Steve XLS legte noch bis in die Nacht auf.