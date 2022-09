Schupfart Obwohl deutlich weniger Besucherinnen und Besucher kamen: Das Fazit zum Schupfart Festival fällt positiv aus DJ Ötzi, Max Giesinger, Luca Hänni, Ben Zucker: Am vergangenen Wochenende nahmen die Grössen aus Pop, Country und Schlager den Flugplatz in Schupfart in Beschlag. Das Festival zog in diesem Jahr zwar weniger Leute an – OK-Chefin Doris Müller aber ist trotzdem ausgesprochen zufrieden mit dem Event.

Max Giesinger war der beliebteste Act am diesjährigen Schupfart Festival. Damian Schürmann

Nach drei Jahren konnte das Schupfart Festival endlich wieder stattfinden. Dieses Jahr reisten über drei Tage verteilt rund 7000 Besucherinnen und Besucher an das Festival im Fricktal. Das sind rund 30 Prozent weniger als in einem «normalen Jahr», sagt OK-Präsidentin Doris Müller. 2019, dem letzten Festival vor der Pandemie, wurde eine Besucherzahl von 10'000 erreicht.

Dieses Jahr war der Freitag mit Luca Hänni, Max Giesinger und Ben Zucker der bestbesuchte Festivaltag. Am Samstag war Countrymusik angesagt mit Acts wie Ben & Noel Haggard und am Sonntag liessen Schlagerstars wie DJ Ötzi das Festivalwochenende ausklingen.

Die Stimmung am dreitägigen Fest war ausgezeichnet. Nach der pandemiebedingten Pause sei eine grosse Dankbarkeit in der Luft gewesen, so Doris Müller: «Das Feedback war sehr positiv. Die Besucherinnen und Besucher schätzten die lockere Atmosphäre nach dieser schweren Zeit.»

Max Giesinger war ein Publikums-Hit

OK-Chefin Doris Müller freute es, das Festival wieder durchführen zu können. Nadine Böni

Auch für die 550 freiwilligen Helferinnen und Helfer wurde Dank ausgesprochen. Sie bewirteten, schenkten Getränke aus, halfen beim Aufbau und sorgten für Sauberkeit und Ordnung auf dem Gelände. Ihre Nettigkeit und Hilfsbereitschaft sei von vielen Besucherinnen und Besuchern gelobt worden, sagt Müller.

Für die OK-Chefin selbst war das Highlight derweil, dass das Schupfart Festival nach den zwei pandemiebedingten Absagen in den vergangenen beiden Jahren überhaupt wieder stattfinden konnte:

«Es machte mir Freude, so viele glückliche Gesichter zu sehen.»

Der Act, der am meisten begeisterte, sei Max Giesinger gewesen. «Seine Performance war eine Überraschung», sagt Doris Müller: «Ich habe von einigen gehört, dass er Hammer war. Und er hatte eine sehr gute Interaktion mit dem Publikum.» Der deutsche Sänger und Songwriter stieg über die Barrikaden in die Menschenmenge, sprach mit seinen Fans und liess sogar jemanden ins Mikrofon singen. Das Feedback an das OK zeigt, dass solche Aktionen einen Act menschlicher und greifbarer machen.

Auch die neuen Elemente, die dieses Jahr eingeführt wurden, «funktionierten super», wie Müller sagt. Durch die Vielfalt der Stände, Ess- und Trinkmöglichkeiten und Attraktionen wie das Bullriding oder die Tombola fanden alle etwas, das ihnen zusprach. Die Bar mit edlen Whiskys sei besonders beliebt gewesen, so die OK-Chefin.

DJ Ötzi trat am Schlagersonntag auf. Horatio Gollin

Vorbereitungen für 2023 starten schon

Anders als bei vergangenen Events habe niemand etwas zu motzen gehabt, sondern die Atmosphäre sei äusserst entspannt und dankerfüllt gewesen, sagt Doris Müller: «Es war wirklich alles tipptopp.»

Schon am Tag nach dem Festival macht sich Doris Müller Gedanken zum kommenden Jahr. Die Vorbereitungen für das nächste Schupfart Festival starten schon langsam. Das neue Datum steht bereits fest: Geplant ist das nächste Schupfart Festival vom 22. bis 24. September 2023.