Schupfart Leitplanken für die Zukunft gesetzt: Was der Gemeinderat der Bevölkerung mit seinem Leitbild verspricht Von der stärkeren Kommunikation über digitale Medien bis zum Teilverbleib der Schule: Die Schupfarter Exekutive hat eine Dorfvision entworfen, deren Horizont über zwei Legislaturperioden hinausgeht – und der Bevölkerung als Gradmesser seines politischen Handelns dient.

Der Gemeinderat von Schupfart: Fabian Leubin, Sandra Leubin, Gemeindeammann René Heiz, Renate Leubin, Vizeammann Thomas Kyburz (v. l.) zvg

Der Gemeinderat hat die Leitplanken für die Entwicklungen des rund 800-Seelendorfs gesetzt. Getan hat er dies mittels eines Leitbildes, in dem er Grundsätze formuliert, an dem die Bevölkerung die Wirksamkeit seines politischen Handelns messen kann.

Beim Brainstorming an der Klausur im Februar, bei dem die Exekutivmitglieder zur Entwicklung der Grundsätze ihre Köpfe zusammensteckten, hätten diese ordentlich geraucht, wie Gemeindeammann René Heiz bildhaft erzählt. Er sagt:

«Das Leitbild gibt Ziele vor, deren Horizont sich über zwei Legislaturperioden und mehr erstrecken. Die Grundsätze sind Versprechen gegenüber der Bevölkerung.»

Bisher definierte der Gemeinderat das, was er erreichen wollte, mittels Legislaturzielen. «Wir haben aber gemerkt, dass viele Ziele, die darin enthalten sind, über einen Zeitraum von vier Jahren hinausgehen.»

Vermehrt sollen digitale Medien eingesetzt werden

Die Reihenfolge der Grundsätze, wie sie im Leitbild gefasst sind, folge keiner Gewichtung. Für Heiz gibt es einige Ziele im Leitbild, die er aber herausstreicht. Darunter fällt etwa das Vertrauen der Bevölkerung durch Informations- und Kontaktpflege weiter zu stärken. Hierzu heisst es im Leitbild: «Der Gemeinderat informiert die Bevölkerung regelmässig mittels geeigneter Medien über aktuelle Themen». Und weiter:

«Er setzt dabei vermehrt auf den Einsatz digitaler Kanäle, steht der Bevölkerung aber auch regelmässig an Veranstaltungen zum direkten Austausch zur Verfügung und sucht aktiv den Kontakt.»

Abgebildet in den Leitzielen ist etwa auch der Bereich der Bildung. Hier nimmt sich der Gemeinderat vor, sich für ein qualitativ hochstehendes Angebot für die Primar- und Oberstufe einzusetzen.

Hierzu gehört eine Kindergartenstufe, die im Dorf angeboten wird, sowie die Primarschule, «die mindestens teilweise im Dorf» verbleiben soll – derzeit führt der Primarschulverband, dem die Gemeinden Mumpf, Obermumpf und Schupfart angehören, im Schupfarter Stufenschulhaus die 3. und 4. Klasse.

Altersgerechte Wohnungen in Zentrumsnähe

Ein Anliegen des Gemeinderates ist es, «Rahmenbedingungen zur Unterstützung aller Alterskategorien» zu schaffen. Hierzu hat der Gemeinderat vor wenigen Tagen das Räumliche Entwicklungsleitbild (REL) beschlossen. Dieses adressiert etwa das Problem der grossen Einfamilienhauszonen, die das Risiko der Überalterung und einer weiteren Verringerung der Einwohnerdichte bergen. Im REL heiss es dazu:

«Es ist daher wichtig, dass für ältere Personen attraktive Alternativen und altersgerechter Wohnraum in Zentrumsnähe angeboten werden.»

Ein weiterer Punkt im Leitbild ist «Finanzielle Sicherheit und Stabilität». Mit einer «umsichtigen und langfristigen Finanzplanung» will der Gemeinderat grosse Schwankungen beim Steuer- und Gebührenbezug vermeiden. Im Sinne einer Generationengerechtigkeit sollen Investitionen soweit möglich von der Generation bezahlt werden, die sie beschliesst.

Zusammenarbeit mit Nachbargemeinden ausbauen

Das Leitbild wirft auch einen Blick über die Gemeindegrenzen hinaus. Denn so will sich der Gemeinderat weiterhin für «eine strategische Weiterentwicklung und sinnvolle Zusammenarbeit mit Nachbarsgemeinden» einsetzen. Das Wort «Fusion» taucht in diesem Kontext nicht auf.

In Einklang mit den Zielsetzungen im Leitbild steht zudem der aktive Einsatz des Gemeinderates zum Schutz und Erhalt der Umwelt. Dazu heisst es mitunter:

«Schupfart weist weiterhin einen hohen Anteil an Naturwald sowie ökologische Ausgleichsflächen in Wald und Flur aus.»

Wichtig für die Vitalität des Dorfes sind aus Sicht des Gemeinderats die vielen Vereine und Gruppierungen. Deswegen sollen für ihre Aktivitäten keine unnötigen Rahmenbedingungen gesetzt werden – damit Schupfart weiter ein «attraktives und aktives Dorf» für alle bleibt.